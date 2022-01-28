Банки должны будут раскрывать условия вкладов в более наглядной форме

Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в простой и наглядной форме. Так, таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка, предполагает проект указания Банка России.

Документ включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года, уточняют в ЦБ.

В частности, в таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок — условия и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора.



«Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто — нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму, — комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение».