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Банки должны будут раскрывать условия вкладов в более наглядной форме

28.01.2022 15:31
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в простой и наглядной форме. Так, таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка, предполагает проект указания Банка России.

Документ включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года, уточняют в ЦБ.

В частности, в таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок — условия и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора.

«Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто — нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму, — комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение».

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Комментарии

2
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Soers
28.01.2022 16:03
<p>Думаю, что к раскрываемым условиям вклада также можно отнести налог на вклады - его тоже стоит отдельно в договоре для вкладчика указывать. А также то, что в случае войны вклады могут не отдать или отдать, но не полностью, наложив новый налог, например.</p>
3
pro99
28.01.2022 20:49
<p>Лучше бы ввели уголовку для операторов и их руководства которые открывают "что хотят" пока клиент думает что ему открывают "вклад".</p>
2

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