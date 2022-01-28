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Директор департамента финансовой стабильности ЦБ рассказала о запретах в отношении криптовалют. Главное

28.01.2022 16:20
2 945
6 Время прочтения: 3 минуты
Директор департамента финансовой стабильности ЦБ рассказала о запретах в отношении криптовалют. Главное
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Иллюстрация
Банк России
Источник
Banki.ru

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью Youtube-каналу InvestFuture рассказала об инициативах регулятора в отношении криптовалюты, а также о том, что будет с деньгами инвесторов в случае ее запрета в России на законодательном уровне.

О популярности криптовалют:

  • На Россию приходится достаточно высокая доля майнинга (около 11%), и РФ по этому показателю третья после США и Казахстана.
  • У граждан появляется весомый интерес к криптовалютам как к инвестиционному инструменту из-за стремительного роста курса. Люди всегда оптимистичны, надеются, что такую доходность они тоже смогут заработать.

О рисках:

  • Сравнение криптовалют с деньгами некорректное и очень опасное. Это та причина, почему люди испытывают интерес к криптовалютам: ошибочно их считают деньгами, но они даже не являются способом обмена и не могут быть надлежащим способом сбережения активов, потому что у них очень высокая волатильность.
  • Хранить существенные суммы в таких инструментах нельзя.
  • Постепенно мир будет отказываться от криптовалют, регуляторы все более широкого круга стран станут вводить запреты на использование их для платежей и продажи розничным инвесторам, что повлечет за собой снижение курса.
  • Криптовалюты имеют риски, связанные с анонимностью. Анонимность — это как раз тот фактор, который стимулировал такой бурный рост развития криптовалют.

О запрете:

  • Единого подхода со стороны регуляторов пока не выработано, но все-таки, на наш взгляд, общая тенденция однозначно в сторону ужесточения регулирования. В первую очередь, конечно, яркий пример — Китай, который в прошлом году запретил операции с криптовалютами. Также регуляторный запрет планирует Индия.
  • Наиболее консервативный и жесткий подход применяют страны с формирующимися рынками. Это связано с тем, что для них криптовалюты несут наибольшие риски, которые связаны с потерей суверенитета национальной валюты.
  • Развитые страны тоже озабочены проблемой криптовалют. Их волнуют проблемы инвесторов, нелегальных операций, также при майнинге используется очень много электроэнергии, и это, естественно, нарушает планы стран по движению к углеродной нейтральности.
  • Настрой регуляторов ужесточается, особенно в части необеспеченных криптовалют. Естественно, у них нет никакой внутренней стоимости, рост их курса зависит от частоты использования в операциях во многом нелегального характера.
  • Необеспеченные валюты будут в дальнейшем подвергаться более жестким мерам.

Позиция ЦБ:

  • Центробанк криптовалюты считает денежными суррогатами и уверен, что этот инструмент будет сопровождаться рисками, даже если взяться (в теории) за его регулирование. Все равно эти риски будут избыточны.
  • ЦБ ожидает, что все больше стран будут приходить к запрету криптовалют.
  • Банк России планирует осуществлять меры именно по отношению к российской инфраструктуре.
  • Граждане в случае принятия закона не столкнутся с проблемами: после введения запрета они смогут продать криптовалюту на иностранные биржи и вернуть свои средства в Россию. Очень важно будет декларировать такие вложения.

О сравнении криптовалют с акциями и облигациями:

  • Акции и облигации даже менее крупных компаний некорректно сравнивать с цифровыми валютами, потому что в любом случае если речь идет о компании, то инвестор может проанализировать ее финансовое состояние и оценить денежные потоки. В криптовалютах нет фундаментальной стоимости, денежных потоков. Единственное, на что инвесторы могут рассчитывать — пузырь будет продолжать формироваться, будут приходить такие же инвесторы. Это похоже на финансовую пирамиду.

О расхождении с позицией Минфина:

  • ЦБ продолжит убеждать коллег, потому что риски криптовалют очень высоки, поэтому регулятор будет приводить аргументы, которые важны для коллег.

      • Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет несколько замечаний к ней. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

       27.01.2022 20:32

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Комментарии

6
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daydreamer
daydreamer
28.01.2022 16:29
<p>Эксперт высококлассный, ничего не скажешь. Чего стоит только фраза "заработать доходность" и заявление о том что "майнинг ведет к дефициту программного обеспечения". Как там было в анекдоте - "и такие люди запрещают мне ковыряться в носу!!"</p>
3
alekseysmr
29.01.2022 10:37
<p>Директор по финансовой стабильности ЕСТЬ, а самой стабильности НЕТ - посмотрите на курс доллара.</p>
<p>Может всем этим "директорам" пора на выход?</p>
<p>Нам же все время обьясняют конские, выше чем на западе, зарплаты чиновников изза того что их, таких суперспециалистов, могут переманить за границу. Так может наконец пусть уматывают?</p>
<p></p>
0
47439
29.01.2022 22:35
<p>На Россию приходится достаточно высокая доля майнинга (около 11%), и РФ по этому показателю третья после США и Казахстана.</p>
<p>NO COMMENT!!!</p>
0
georgy1974
georgy1974
30.01.2022 01:18
<p>47439, А что именно вам кажется спорным в этом утверждении? Вполне себе правдоподобно. Если вас смущает Казахстан, так туда вывели мощности из Китая после ужесточения в Поднебесной.</p>
0
georgy1974
georgy1974
30.01.2022 01:53
<p>daydreamer, А по-моему, все изложено очень грамотно и подробно, так что и возразить-то особо нечего. Приведенных вами цитат я не нашел, вероятно, вы позаимствовали их из другого материала. Первая цитата - несколько корявая, но предельно понятная, вторая - просто глупость, но повторяю: здесь их нет. Вероятно, значительный объем материала помешал вам правильно его воспринять, отсюда и недовольство. </p>
0

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