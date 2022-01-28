Директор департамента финансовой стабильности ЦБ рассказала о запретах в отношении криптовалют. Главное

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью Youtube-каналу InvestFuture рассказала об инициативах регулятора в отношении криптовалюты, а также о том, что будет с деньгами инвесторов в случае ее запрета в России на законодательном уровне.

О популярности криптовалют:

На Россию приходится достаточно высокая доля майнинга (около 11%), и РФ по этому показателю третья после США и Казахстана.

У граждан появляется весомый интерес к криптовалютам как к инвестиционному инструменту из-за стремительного роста курса. Люди всегда оптимистичны, надеются, что такую доходность они тоже смогут заработать.

О рисках:

Сравнение криптовалют с деньгами некорректное и очень опасное. Это та причина, почему люди испытывают интерес к криптовалютам: ошибочно их считают деньгами, но они даже не являются способом обмена и не могут быть надлежащим способом сбережения активов, потому что у них очень высокая волатильность.

Хранить существенные суммы в таких инструментах нельзя.

Постепенно мир будет отказываться от криптовалют, регуляторы все более широкого круга стран станут вводить запреты на использование их для платежей и продажи розничным инвесторам, что повлечет за собой снижение курса.

Криптовалюты имеют риски, связанные с анонимностью. Анонимность — это как раз тот фактор, который стимулировал такой бурный рост развития криптовалют.

О запрете:

Единого подхода со стороны регуляторов пока не выработано, но все-таки, на наш взгляд, общая тенденция однозначно в сторону ужесточения регулирования. В первую очередь, конечно, яркий пример — Китай, который в прошлом году запретил операции с криптовалютами. Также регуляторный запрет планирует Индия.

Наиболее консервативный и жесткий подход применяют страны с формирующимися рынками. Это связано с тем, что для них криптовалюты несут наибольшие риски, которые связаны с потерей суверенитета национальной валюты.

Развитые страны тоже озабочены проблемой криптовалют. Их волнуют проблемы инвесторов, нелегальных операций, также при майнинге используется очень много электроэнергии, и это, естественно, нарушает планы стран по движению к углеродной нейтральности.

Настрой регуляторов ужесточается, особенно в части необеспеченных криптовалют. Естественно, у них нет никакой внутренней стоимости, рост их курса зависит от частоты использования в операциях во многом нелегального характера.

Необеспеченные валюты будут в дальнейшем подвергаться более жестким мерам.

Позиция ЦБ:

Центробанк криптовалюты считает денежными суррогатами и уверен, что этот инструмент будет сопровождаться рисками, даже если взяться (в теории) за его регулирование. Все равно эти риски будут избыточны.

ЦБ ожидает, что все больше стран будут приходить к запрету криптовалют.

Банк России планирует осуществлять меры именно по отношению к российской инфраструктуре.

Граждане в случае принятия закона не столкнутся с проблемами: после введения запрета они смогут продать криптовалюту на иностранные биржи и вернуть свои средства в Россию. Очень важно будет декларировать такие вложения.

О сравнении криптовалют с акциями и облигациями:

Акции и облигации даже менее крупных компаний некорректно сравнивать с цифровыми валютами, потому что в любом случае если речь идет о компании, то инвестор может проанализировать ее финансовое состояние и оценить денежные потоки. В криптовалютах нет фундаментальной стоимости, денежных потоков. Единственное, на что инвесторы могут рассчитывать — пузырь будет продолжать формироваться, будут приходить такие же инвесторы. Это похоже на финансовую пирамиду.

О расхождении с позицией Минфина: