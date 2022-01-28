Группа UniCredit объяснила отказ от покупки банка «Открытие»

Итальянская группа UniCredit отказалась от покупки банка «Открытие» с учетом геополитической обстановки. Об этом пишет РБК со ссылкой на иностранные СМИ.

Глава UniCredit Андреа Орчел подтвердил, что итальянская группа отказалась от сделки по покупке санированного российского банка «Открытие». Причиной стала растущая напряженность вокруг Украины и угрозы санкций против России в случае вторжения в соседнюю страну, отмечает Financial Times.

По словам Орчела, банк отказался от своих планов, «учитывая геополитическую обстановку».

Как сообщает Bloomberg, UniCredit опасается, что возможная эскалация напряженности между Россией и Украиной может повлиять на экономические перспективы.

Руководители UniCredit приняли участие во встрече президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса, которая прошла 26 января в формате видеосвязи, указывает РБК. «Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно», — заявил тогда глава государства и добавил, что в стране «на системной основе принимаются меры для улучшения делового и инвестиционного климата».

По данным FT, которая ссылается на чиновника в правительстве Италии, в офисе итальянского премьера Марио Драги в преддверии этой встречи призывали отложить ее, однако президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани не согласился, заявив, что делать это уже поздно.

О том, что UniCredit заинтересована в покупке «Открытия», 11 января сообщили источники Bloomberg, однако две недели спустя «Коммерсант» написал, что группа передумала из-за высоких рисков введения американских санкций против России. Агентство Bloomberg обращало внимание на то, что после публикации об интересе итальянской группы к банку ее акции падали в цене два дня подряд.



Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года, финансовое оздоровление проводилось через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора. В августе 2021 года регулятор начал поиски претендентов на покупку банка, ЦБ также рассматривает вариант проведения IPO (первичного публичного предложения акций) как возможный способ продажи акций «Открытия».