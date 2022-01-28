28 января. Главное за минуту

🔹 В правительстве подготовили дорожную карту по регулированию криптовалют. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России до конца 2022 года. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ.



🔹 Чистая прибыль банковского сектора РФ снизилась в декабре до 111 млрд рублей со 151 млрд в ноябре, главным образом за счет формирования резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и роста операционных расходов (в том числе на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты). Всего за 2021 год банки заработали 2,4 трлн рублей, что почти на 50% больше прибыли за 2020-й (1,6 трлн).

🔹 Миллион скачиваний мобильного приложения Банки.ру в 2021 году. В 2021-м Банки.ру запустил собственное мобильное приложение. В первый год работы через App Store, Google Play и App Gallery приложение скачали более миллиона раз. В течение 2021 года мобильное приложение находилось в топ-30 в категории «Финансы» как в Apple App Store, так и в Google Play.

🔹 Самозанятые получат право регистрировать свои товарные знаки. Законопроект, согласно которому граждане, включая самозанятых, смогут регистрировать собственные товарные знаки, одобрен на заседании правительства и будет внесен в Госдуму «в установленном порядке». Сейчас такая возможность есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

🔹 Россиян предложили тестировать перед покупкой криптовалюты на 600 тыс. рублей в год. Такое требование содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Тестирование будет обязательным только для совершения трансакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например токенами.

