Центробанк видит большие риски для экономики от институционализации майнинга в России

ЦБ РФ видит большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России и призывает не отождествлять блокчейн и майнинг. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регулятора.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность разрешения создания майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объем электроэнергии.

«Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан», — отмечают в ЦБ.

По мнению регулятора, майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования. «Поэтому мы считаем целесообразным запретить майнинг в России. Наконец, также следует подчеркнуть, что не стоит отождествлять блокчейн и майнинг, майнинг нужен не для всех криптовалют», — заявляет ЦБ РФ.

Банк России указывает, что перегрузка энергосетей из-за майнинга может приводить к авариям и ставить под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а рост непроизводительного энергопотребления при майнинге может сдерживать развитие других отраслей экономики. В качестве примера ЦБ привел перебои в энергообеспечении в Казахстане, куда была перенесена часть майнинговых мощностей из Китая после введения там запрета.

«Важно, что конкурентоспособность майнинга в России связана не с использованием высоких технологий, а с дешевым электричеством (низкие тарифы для населения, которые субсидируются за счет промышленности). При этом Россия импортирует аппаратное оборудование для майнинга», — отмечает ЦБ.

Также Банк России указывает на огромные негативные эффекты для экологии, приводя данные о выбросах от майнинга биткоина и Ethereum за 2021 год: они превысили 78 млн метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам от 15,5 млн автомобилей.



«Энергоемкий способ майнинга криптовалют вступает в противоречие с целями развитых стран по углеродной нейтральности. Высокая цена биткоина создает стимул для майнинга, поскольку чем дороже криптовалюта, тем большую плату получит майнер. В конечном итоге это потребует более высокого уровня потребления электроэнергии. В связи с этим не исключено, что этот протокол будет со временем запрещен. Например, дискуссия на эту тему ведется в ЕС: регуляторы Швеции, в которой активно ведется майнинг, предлагают запретить протокол proof-of-work в ЕС. Эта позиция была недавно поддержана руководством ESMA [Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг]. В случае массового отказа от энергоемкого майнинга лица, осуществляющие данную деятельность, понесут потери», — отмечает регулятор.