Минцифры: запрет на обращение криптовалют в РФ драматически снизит темпы развития IT-отрасли

Запрет на обращение криптовалют в России драматически снизит темпы развития IT-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной. К такому выводу пришли в Минцифры.

Министерство вместе с основными ассоциациями и объединениями IT-отрасли проанализировало международную практику регулирования криптовалют и ее влияние на развитие отрасли разработки программного обеспечения и облачных технологий.

В сообщении ведомства отмечается, что Минцифры поддерживает и разделяет позицию, согласно которой необходимо реагировать на риски, связанные с использованием криптовалют для финансирования противоправной деятельности и формирования финансовых пирамид, а также риски, связанные с мошенничеством в этой сфере. Вместе с тем индустрия блокчейн-решений, используемых для выпуска и обращения криптовалют, является одной из самых быстрорастущих в отрасли программного обеспечения, констатируют в Минцифры. «У многих успешных международных проектов в сфере криптовалюты российские корни. А возможности самой технологии блокчейн значительно шире — это переход на смарт-контракты и многое другое», — рассуждают в министерстве.

«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны. В условиях, когда президентом и правительством созданы серьезные условия для развития национальных разработчиков ПО, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли», — заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

В связи с этим Минцифры предлагает разработать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению существующих рисков для добросовестных инвесторов в криптовалюты.



«Эту работу необходимо проводить в рамках утвержденной правительством дорожной карты в самые короткие сроки», — указывают в Минцифры.