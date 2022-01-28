ЦБ оценил эффект от январского падения рынков для российских банков

Январский обвал на финансовых рынках на фоне геополитической напряженности и риска новых санкций против Москвы пока обошелся российским банкам примерно в 200 млрд рублей, следует из обзора банковского сектора, который подготовил ЦБ. Так Банк России оценил убыток кредитных организаций от переоценки облигаций в их портфелях — долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за возросшей волатильности, пишет РБК.

При этом системные риски регулятор считает ограниченными, поскольку убыток от переоценки «в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала». Не стоит воспринимать это так, что в январе банки покажут нулевую прибыль и весь эффект от переоценки скажется на их капитале, подчеркнул на брифинге директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Он пояснил, что 200 млрд рублей — это «бумажная» переоценка, а в реальности банки этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Тем не менее отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь 2021 год, следует из презентации Данилова (тогда она составила минус 65 млрд рублей).

По данным Мосбиржи, в январе доходности облигаций федерального займа увеличились на 1,3 процентного пункта. Так, 24 января ставки по некоторым коротким выпускам российских суверенных бумаг достигали 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI упал до нового локального минимума — 127,31 пункта. С начала года индикатор потерял больше 6%. На этом фоне Минфин дважды отменял аукционы по размещению ОФЗ — основными покупателями гособлигаций выступают как раз банки.

«Банк России традиционно отслеживает риски, связанные с переоценкой ценных бумаг в портфелях участников рынков. В настоящее время изменение индексов ценных бумаг находится в пределах соответствующих колебаний в предыдущие периоды волатильности», — сообщил ранее представитель ЦБ в ответ на запрос РБК.

По данным Банка России, на 1 января 2022 года вложения кредитных организаций в облигации составляли 16,4 трлн рублей, или 13,6% от активов. Это бумаги, которые оцениваются на балансе по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то есть банки могут держать их в портфеле для совершения регулярных торговых операций. 9,7 трлн рублей без учета переоценки банки разместили в ОФЗ Минфина.



Как следует из обзора регулятора, в декабре чистая прибыль кредитных организаций оказалась самой низкой с июня 2020 года — когда сектор только восстанавливался после режима самоизоляции в России и первой волны коронавируса. Под конец 2021 года банки заработали 111 млрд рублей, но это не помешало им поставить рекорд по годовому финансовому результату — 2,4 трлн. Он оказался чуть меньше прогноза ЦБ (2,5 трлн рублей). Отрицательная переоценка ценных бумаг была одним из факторов, из-за которых IV квартал оказался для банков менее успешным, чем предыдущие, а финансовый результат недотянул до прогнозного значения, отметил Данилов.