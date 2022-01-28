Основные фондовые торги закрылись в плюсе

Основные фондовые торги в России завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,95% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 488,6 пункта. Индекс РТС повысился на 0,53% — до отметки 1 407,04 пункта.

Бумаги МТС подорожали на 1,58%, «Магнита» — на 1,26%, СберБанка — на 1,18%, «Газпрома» — на 1,12%, «Норникеля» — на 0,34%, «Яндекса» — на 0,14%. Акции Московской биржи снизились в цене на 0,62%, VK — на 0,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,04%, «Полюса» — на 0,03%.



«Стабилизация геополитического фона позволила инвесторам покупать активы, которые ранее неплохо подешевели», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Покупки на фондовом рынке инерционно сохранились, однако носили более сдержанный характер», — констатирует главный аналитик ПСБ Егор Жильников.



«С одной стороны, на наши акции давление оказывала ситуация на западных фондовых площадках. <…> С другой, поддержку нашему рынку оказала динамика цен на нефть», — поясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«Снижение геополитических рисков позволило российскому рынку продолжить восстановление, несмотря на противоречивый внешний фон. Однако сил на выход выше 3 500 пунктов не хватило, что говорит о сохранении риска активизации продаж. Сигналом к дальнейшему восстановлению с целями в районе 3 800—3 900 пунктов может выступить выход индекса Мосбиржи в район 3 550 пунктов», — рассуждает эксперт.

«Мы ожидаем, что следующую неделю индекс Мосбиржи начнет с консолидации в диапазоне 3 430—3 500 пунктов. В случае обнадеживающих геополитических новостей возможны попытки закрепления выше верхней границы коридора», — пишет Жильников.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «на следующей неделе как российские индексы, так и рубль сохраняют потенциал коррекционного восстановления с локальных минимумов, который будет реализован при отсутствии негативных геополитических сигналов. Если эскалации ситуации на границе с Украиной не случится (в этом случае на рынок вернутся масштабные продажи), индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить коррекционное восстановление в районы 3 590 и 1 480 пунктов».

