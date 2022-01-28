Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль несколько ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

К началу вечерней сессии (на 19:01 мск) курс доллара расчетами «завтра» составил около 78,23 рубля, что почти на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,33 рубля (плюс 36 копеек).

С начала торгов было проведено почти 67 тыс. сделок с долларом на сумму свыше 3,9 млрд долларов и 10,2 тыс. сделок с евро на 535 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 77,37—78,3 рубля за доллар и 86,15—87,38 рубля за евро.



«Рублю так и не удалось продолжить восстановление, несмотря на снижение геополитической напряженности и локальные максимумы в ценах на нефть. Здесь сказалось желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в национальной валюте для снижения рисков по портфелям. <…> При этом если на выходных не наметится рост геополитических рисков, то в начале следующей недели рубль предпримет попытку дальнейшего роста, что приведет к отступлению американской валюты к верхней границе диапазона 73—75 рублей, который, на наш взгляд, в текущий момент фундаментально более обоснован», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова видит сохранение потенциала коррекционного восстановления рубля с локальных минимумов, «который будет реализован при отсутствии негативных геополитических сигналов». Если эскалации ситуации на границе с Украиной не случится (в этом случае на рынок вернутся масштабные продажи), рубль может «развить укрепление к 76,5 рубля и 85,5 рубля против доллара и евро соответственно», ожидает она.

