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СМИ: администрация США обсудила с банками страны возможные санкции против России

28.01.2022 19:54
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ТАСС

Представители администрации США провели обсуждения возможных санкций против России с представителями крупнейших американских банков. Как передает ТАСС, об этом со ссылкой на свои источники в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, на этой неделе члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные члены американской администрации беседовали с руководителями ряда банков, в том числе Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Американские власти в рамках переговоров выразили руководству банковского сектора обеспокоенность возможными побочными эффектами от введения новых санкций, в частности нарушением глобальной цепочки поставок, отметил один из источников агентства.

Сотрудники управления по контролю за иностранными активами Минфина США, которое отвечает за введение рестрикций, также принимали участие в обсуждениях с кредиторами.

Представители банков отказались комментировать Bloomberg эту информацию.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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