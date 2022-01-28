Fitch: предлагаемые в России ограничения для криптовалют снижают риски, но могут мешать инновациям

Предлагаемые Центральным банком РФ новые ограничения на использование криптовалюты на территории страны будут снижать подверженность финансовой системы влиянию рисков, связанных с этим сектором, но в то же время могут сдерживать распространение технологий, которые могли бы способствовать повышению эффективности. Об этом говорится в аналитической записке Fitch Ratings.

Рейтинговое агентство напоминает, что предлагаемые меры предусматривают запрет на обмен криптовалюты на фиатные деньги в России, а также на использование российской финансовой инфраструктуры для проведения операций с криптовалютой. Предполагается запрет на организацию выпуска (включая майнинг), оборот или обмен криптовалют, и банкам будет запрещено инвестировать в криптовалюты. В то же время имеются альтернативные предложения, в том числе от Министерства финансов, и предлагаемые меры могут быть пересмотрены.

Если предложения ЦБ РФ будут приняты, это должно повысить способность властей отслеживать финансовые потоки и управлять ими, которая в противном случае может ослабнуть ввиду роста объема операций с криптовалютами. В Fitch полагают, что еще одной причиной для ограничений является стремление помочь развитию предлагаемой Центробанком РФ цифровой валюты, как в Китае. ЦБ планирует опробовать цифровую валюту, возможно, уже в этом году, что может дать ее держателям возможность осуществлять операции без участия банков, напоминают аналитики.

«По нашему мнению, введение цифровой валюты может обусловить некоторый отток депозитов из банковского сектора, что немного увеличит конкуренцию за фондирование и приведет к некоторому повышению процентных ставок. Согласно предложению ЦБ РФ, в период введения цифровой валюты он будет предоставлять коммерческим банкам доступ к операциям рефинансирования в необходимом объеме с целью замещения оттока депозитов и поддержания финансовой стабильности. Цифровой рубль также мог бы обеспечить банкам новые источники комиссионного дохода. Вместе с тем итоговое влияние на кредитоспособность банков будет зависеть от структуры и развития проекта цифрового рубля», — отмечается в обзоре.

Согласно оценкам ЦБ РФ, объем розничных операций с криптовалютой в России ежегодно составляет около 5 млрд долларов, напоминают эксперты. «Риски у российских банков по данному сектору в настоящее время являются низкими, но интерес со стороны клиентов способствовал росту их деятельности в этой области. Так, СберБанк пытался зарегистрировать платформу выпуска цифровых активов и запустить блокчейновую платформу для своей стабильной криптовалюты сберкоин. По нашему мнению, инициативы, включающие выпуск платежных токенов частными организациями, вряд ли будут продвигаться в свете предлагаемых регулятивных изменений», — отмечают в Fitch.

Более глубокое участие в криптосекторе обусловило бы для банков ряд рисков, считают аналитики. Волатильность криптовалют, о которой свидетельствуют резкие падения рыночной стоимости биткоина и других цифровых валют в последние недели, может способствовать нестабильности доходов, усложнению структур балансов и приводить к потенциальному несоответствию между активами и обязательствами. Участие в крипторынке может обусловливать репутационные и правовые риски в отношении незаконной деятельности, кибербезопасности и операционные риски, которыми будет необходимо управлять, а также факторы обеспокоенности в ESG-сфере и дополнительные расходы в плане комплаенса.

«Запрет на операции с криптовалютой позволяет избежать этих проблем, — пишет Fitch. — В то же время он также блокирует потенциально доходную деятельность и может задержать применение российскими банками технологий, используемых в криптовалютном секторе. Если это приведет к задержке распространения инноваций, которым способствуют операции с криптовалютой, например улучшения скорости и безопасности платежей или ликвидности активов посредством токенизации, это может со временем ослабить данный аспект операционной среды российского банковского сектора относительно сопоставимых финансовых систем других стран».



В рейтинговом агентстве полагают, что риски для инноваций будут ниже у более крупных российских банков с международным присутствием. Если за рубежом операции с криптовалютой не будут запрещены, у этих банков будет возможность инвестировать в международную инфраструктуру или приобретать компании, предоставляющие криптовалютные услуги. Так, TCS Group, холдинговая компания Тинькофф Банка, недавно объявила о приобретении базирующейся в Швейцарии компании, предоставляющей финансовые услуги в криптосфере, хотя, как указывает агентство, она, вероятно, будет фокусироваться на нероссийских клиентах и обслуживании международных рынков. Если эти банки смогут эффективно развертывать соответствующие технологии на российском рынке в рамках принятого законодательства, они могут получить конкурентные преимущества в более долгосрочной перспективе, заключает Fitch.