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В SuperJob оценили масштабы проблем с трудоустройством для работников с избыточной квалификацией

28.01.2022 21:59
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9 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сверхквалифицированные специалисты могут испытывать сложности с трудоустройством из-за того, что их знаний и опыта слишком много для той должности, на которую они претендуют, и ситуация за 11 лет не изменилась, несмотря на нехватку кадров на современном рынке труда, свидетельствуют данные SuperJob. В опросах сервиса приняли участие представители 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян, имеющих опыт трудоустройства.

Как выяснили в SuperJob, каждая пятая компания (22%) отказывает всем overqualified-кандидатам (в 2011 году — 21%).

Опрос россиян, имеющих опыт устройства на работу, показал, что практически трое из десяти сталкивались с отказом по причине того, что «переросли» позицию, на которую претендуют. Отказ по причине избыточной квалификации получали даже достаточно молодые соискатели (11% среди опрошенных до 34 лет): судя по их рассказам, к overqualified могут причислить и вчерашних выпускников вузов, которые претендуют на позиции, где достаточно «корочки» о среднем профессиональном образовании. Чем больше у россиян жизненного и профессионального опыта, тем больше среди них тех, кто получал отказы в трудоустройстве по причине избыточной квалификации (36% среди граждан от 45 лет). Число overqualified-отказников растет и с увеличением уровня доходов: 15% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, и 38% среди граждан с доходами от 80 тыс. рублей.

На основе контекстного анализа комментариев SuperJob также составил список позиций, на которые чаще всего не могли устроиться соискатели по причине избыточной квалификации:

  1. Руководитель/управляющий.
  2. IT-специалист.
  3. Инженерно-технический работник.
  4. Менеджер по продажам.
  5. Юрист.
  6. Экономист.
  7. Медицинский представитель.
  8. Бухгалтер.
  9. Администратор.
  10. Преподаватель.

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Комментарии

9
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user-29676808470
29.01.2022 09:43
<p>Преподаватели??</p>
0
Б.Е.С.
29.01.2022 09:59
<p>а после плачутся работодатели - нет специалистов, некому учить, у нас фин. проблемы, помогите финансово.</p>
<p></p>
<p>лицемеры!</p>
<p>я бы еще добавил, что это лица усугубляющие развитие Страны. </p>
<p>Именно они и продадут и еще перепродадут свое Государство ради личных желаний и активов. Даже откажутся от паспорта РФ и границ Страны. </p>
1
alekseysmr
29.01.2022 10:29
<p>Сырьевой экономике трубы квалифицированные люди НЕ НУЖНЫ, а нужны только дешевые иностранные гастарбайтеры из аулов - что мы и наблюдаем на практике. Собянин и Хуснулин лоббируют завоз 5 млн иностранцев на ихние стройки, минсельхоз тоже требует миллионы иностанных гастарбайтеров.</p>
8
Dir Ektor
29.01.2022 10:43
<p>Вот и получили результаты "специалист с МВА" - много знаешь - не нужен, тобой ОЧЕНЬ ТРУДНО управлять. Нет "лошадиных шор", кругозор пошире начальского. И знаний, именно знаний, гораздо больше.</p>
6

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