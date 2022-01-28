В SuperJob оценили масштабы проблем с трудоустройством для работников с избыточной квалификацией

Сверхквалифицированные специалисты могут испытывать сложности с трудоустройством из-за того, что их знаний и опыта слишком много для той должности, на которую они претендуют, и ситуация за 11 лет не изменилась, несмотря на нехватку кадров на современном рынке труда, свидетельствуют данные SuperJob. В опросах сервиса приняли участие представители 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян, имеющих опыт трудоустройства.

Как выяснили в SuperJob, каждая пятая компания (22%) отказывает всем overqualified-кандидатам (в 2011 году — 21%).

Опрос россиян, имеющих опыт устройства на работу, показал, что практически трое из десяти сталкивались с отказом по причине того, что «переросли» позицию, на которую претендуют. Отказ по причине избыточной квалификации получали даже достаточно молодые соискатели (11% среди опрошенных до 34 лет): судя по их рассказам, к overqualified могут причислить и вчерашних выпускников вузов, которые претендуют на позиции, где достаточно «корочки» о среднем профессиональном образовании. Чем больше у россиян жизненного и профессионального опыта, тем больше среди них тех, кто получал отказы в трудоустройстве по причине избыточной квалификации (36% среди граждан от 45 лет). Число overqualified-отказников растет и с увеличением уровня доходов: 15% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, и 38% среди граждан с доходами от 80 тыс. рублей.

На основе контекстного анализа комментариев SuperJob также составил список позиций, на которые чаще всего не могли устроиться соискатели по причине избыточной квалификации: