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Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

29.01.2022 11:23
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Источник
Banki.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий Пенсионный фонд России предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«<...> предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции статистической информации по формированию официальной о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе содержащие персональные данные физических лиц при условии обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с федеральным законом <...> «О персональных данных», — говорится в документе.

Уточняется, что состав указанных сведений и данных, порядок и сроки их предоставления устанавливаются правительством РФ.

Первоначально инициатива была разработана Кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей.

Как отмечалось, предложенная норма позволит повысить качество официальной статистической информации и снизить отчетную нагрузку на респондентов, «исключив дублирование представляемой ими отчетности, а также позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей официального статистического учета».

«Необходимость предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу государственной статистики обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия», — говорилось в пояснительной записке.

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