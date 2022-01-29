Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий Пенсионный фонд России предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«<...> предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции статистической информации по формированию официальной о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в том числе содержащие персональные данные физических лиц при условии обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с федеральным законом <...> «О персональных данных», — говорится в документе.

Уточняется, что состав указанных сведений и данных, порядок и сроки их предоставления устанавливаются правительством РФ.

Первоначально инициатива была разработана Кабмином в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, эта информация будет учитываться при формировании набора социально-экономических показателей.

Как отмечалось, предложенная норма позволит повысить качество официальной статистической информации и снизить отчетную нагрузку на респондентов, «исключив дублирование представляемой ими отчетности, а также позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей официального статистического учета».

«Необходимость предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу государственной статистики обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что такие данные позволяют установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия», — говорилось в пояснительной записке.