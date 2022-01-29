Изменения по ипотеке за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

МИнБанк снизил до 20% размер первоначального взноса по ипотеке на приобретение квартир и апартаментов по программам, не требующим документального подтверждения дохода. Это «Новостройка по 2-м документам» и «Готовое жилье по 2-м документам». В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. В рамках данных программ ипотека оформляется на срок от трех до 30 лет. Получить кредит можно по ставке от 10%. Получить консультацию и оставить заявку на ипотеку возможно в любом офисе МИнБанка, на официальном сайте банка или по телефону.

ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком. Минимальная ставка для клиентов банка составляет 5,75% годовых на весь срок кредита. Заемщики могут взять кредит по программе ипотеки с господдержкой на готовый дом с земельным участком при приобретении объекта по договору купли-продажи у застройщика — юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании). Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Клиентам ВТБ подтверждать доход необязательно, достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка. Также для клиентов ВТБ доступно оформление кредитов на готовые дома в рамках семейной ипотеки по ставке от 4,7% (для ДФО от 4,3%) и дальневосточной ипотеки под фиксированную ставку 0,1%.

Также банк совместно с группой «Родина» предложил «Семейную ипотеку» на покупку квартир в Russian Design District. Для семей с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, ставка по кредиту снижена до 2,1% и действует весь период ипотеки. Стандартная субсидированная государством ставка по этой программе составляет 4,7% годовых, но участники проекта снизили ее до 2,1% годовых. Получить кредит могут те клиенты, в семье которых после 1 января 2018 года родился ребенок.