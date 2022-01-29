НБКИ: в декабре средний размер микрозайма составил 8,77 тыс. рублей

В декабре 2021 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) составил 8,77 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 3,6% (в декабре 2020-го— 8,47 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.



Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2021 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,06 тыс. рублей), Ростовской (10,03 тыс.) и Белгородской (10,01 тыс.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,70 тыс.) и Московской области (9,65 тыс.).

Наибольший рост среднего чека микрозайма в декабре 2021 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продемонстрировали Удмуртская Республика (плюс 12,6%), Ленинградская (плюс 12,5%), Челябинская (плюс 11,5%), Кемеровская (плюс 10,5%) и Иркутская (плюс 8,0%) области. В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в том числе в Воронежской (минус 18%), Белгородской (минус 6,2%), Саратовской (минус 5,8%), Омской (минус 5,8%), в Москве (минус 3,3%).

«В прошлом году сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи в 2020 году, который был связан с «карантинными» мероприятиями. В целом средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4—8,8 тысячи рублей», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.