Естественная убыль населения в России за год превысила 1 млн человек

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%). Это следует из предварительной оценки численности постоянного населения, размещенной Росстатом 28 января.

Прежний максимум был в 2002 году — минус 686 тыс. человек. В целом убыль населения России фиксируется четвертый год подряд. За этот период население страны сократилось на 1,4 млн человек, следует из данных Росстата.

Динамика численности населения складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. Росстат отдельно сообщил 28 января, что естественная убыль населения в 2021 году, по предварительным данным, достигла 1,04 млн человек. Предыдущий максимум в современной России был поставлен в 2000 году — минус 958,5 тыс. В июне 2021-го Росстат, подводя окончательные демографические итоги, сообщал, что естественная убыль в 2020 году составила 702 тыс. человек.

Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года. Рождаемость в России сокращается с 2014 года, хотя темпы этого сокращения замедляются. Из выше приведенных данных следует, что миграционный приток за год составил около 350 тыс. человек.

Если обеспечить сопоставимость данных с начала 1990-х, убрав текущие показатели численности населения в Крыму и Севастополе, то численность населения будет соответствовать 2012 году — 143,06 млн человек.

В марте Росстат по традиции уточнит оценку численности постоянного населения. А наиболее актуальные данные о количестве жителей России станут известны к апрелю — по результатам общенациональной переписи, которая прошла осенью 2021 года, через 11 лет после предыдущей, говорил руководитель Росстата Павел Малков 17 января.

Высокий уровень убыли населения связан со «сверхсмертностью от COVID» — в виде прямых причин либо сопутствующих заболеваний, подчеркивает профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. «COVID — не шутка, не «грипп», потери довольно серьезные», — говорит она.



В ноябре 2021 года был обновлен рекорд смертности среди людей, которые были заражены COVID, — 87,5 тыс. человек, из которых 80,1 тыс. скончались непосредственно по причине коронавирусной инфекции. По словам Денисенко, пандемия коронавируса вносит 60—65% в естественную убыль с учетом тенденций к снижению смертности, которые наблюдались до пандемии.

Научный сотрудник Университета Тюбингена Дмитрий Кобак, отслеживающий смертность во время пандемии в разных странах, оценил избыточную смертность в России с начала пандемии (апрель 2020-го — ноябрь 2021-го) в 989 тыс. человек — таково превышение смертности над доковидным пятилетним трендом. А общее количество умерших с коронавирусом (основная или сопутствующая причина, по классификации Росстата) за тот же период составило 625,9 тыс. человек. Даже если инфицированный человек, по официальному медицинскому свидетельству, умер не от COVID, заражение коронавирусом могло ускорить течение хронического заболевания. Кроме того, есть весомая категория граждан, которые вылечились от коронавируса, но спустя какое-то время скончались от того, что перенесенный COVID с определенным лагом повлиял на систему кровообращения, эндокринную систему и т. д. Об этой категории впервые заявила вице-премьер Татьяна Голикова в декабре 2020 года. Такие люди по определению не попадают в статистику ковидной смертности, но, предположительно, формируют часть «навеса» избыточной смертности.

Например, в 2020 году смертность от инфаркта миокарда в России выросла на 6% — до 39,7 человека на 100 тыс. жителей страны, хотя она планомерно снижалась ежегодно в 2012—2019 годах. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в 2020 году увеличилась на 5% — до 92,4 человека на 100 тыс. населения, следует из данных Росстата.

Избыточная смертность и повышенная заболеваемость негативно влияют на экономику, говорилось в прошлогоднем исследовании АКРА. Институт исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» прогнозировал в ноябре, что избыточная смертность в России в 2020—2021 годах составит почти 1 млн человек, а ежегодные потери ВВП в среднем за этот период будут равняться почти 0,1% ВВП. И АКРА, и Институт ВЭБа подчеркивали, что избыточная смертность («демографический след») будет оказывать долгосрочное негативное воздействие на российскую экономику.