​АСВ продало помещение в небоскребе «Империя» более чем за 0,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов в рамках торгов имуществом Русского Международного Банка реализовало нежилое помещение площадью 1,2 тыс. кв. м на 21-м этаже небоскреба «Империя» в «Москва-Сити». Лот продан за 623,5 млн рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.



Объект расположен по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2. В помещении выполнена отделка, имеется общественная зона лобби. Планировка исполнена в стандартном офисном формате с дизайнерскими элементами.

Торги проведены посредством аукциона в электронной форме на торговой площадке «Российского аукционного дома», действующего по поручению агентства, которое является конкурсным управляющим РМБ Банка.

«После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу РМБ Банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме», — говорится в сообщении.

Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка в сентябре 2017 года. Как сообщали в пресс-службе регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. АСВ оценивало выплаты по данному страховому случаю в 9,2 млрд рублей, а общий объем вкладов в банке на указанную дату составлял 15,2 млрд. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Русского Международного Банка составила около 2,9 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2017 года признал финучреждение банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

