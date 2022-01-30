Все новости

​АСВ продало помещение в небоскребе «Империя» более чем за 0,6 млрд рублей

30.01.2022 15:52
1 857
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Русский Международный Банк

Агентство по страхованию вкладов в рамках торгов имуществом Русского Международного Банка реализовало нежилое помещение площадью 1,2 тыс. кв. м на 21-м этаже небоскреба «Империя» в «Москва-Сити». Лот продан за 623,5 млн рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Объект расположен по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2. В помещении выполнена отделка, имеется общественная зона лобби. Планировка исполнена в стандартном офисном формате с дизайнерскими элементами.

Торги проведены посредством аукциона в электронной форме на торговой площадке «Российского аукционного дома», действующего по поручению агентства, которое является конкурсным управляющим РМБ Банка.

«После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу РМБ Банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме», — говорится в сообщении.

Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка в сентябре 2017 года. Как сообщали в пресс-службе регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. АСВ оценивало выплаты по данному страховому случаю в 9,2 млрд рублей, а общий объем вкладов в банке на указанную дату составлял 15,2 млрд. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Русского Международного Банка составила около 2,9 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2017 года признал финучреждение банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей