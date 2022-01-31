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СМИ: британский инвестфонд продал акции СберБанка на фоне разногласий РФ и Запада

31.01.2022 09:13
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Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

Британская инвестиционная компания Somerset Capital Management избавилась от акций СберБанка на фоне нарастающих политических противоречий между Россией и Западом. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Отмечается, что одним из основателей инвестфонда является депутат от правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, который с 2019 года занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами Кабмина. Он создал Somerset Capital Management вместе с бывшим заместителем председателя Консервативной партии Домиником Джонсоном и бизнесменом Эдвардом Робертсоном в 2007 году.

По информации издания, Рис-Могг отошел от управления компанией в 2010 году, после того как был впервые избран в парламент Великобритании. При этом он продолжал работать консультантом в фирме до 2019 года. Подчеркивается, что Somerset Capital Management стала приобретать акции СберБанка в 2018 году. Ранее многие депутаты от оппозиционной Лейбористской партии критиковали работу фонда за инвестиции в российский банк в размере около 44,5 млн фунтов стерлингов (59,6 млн долларов) на фоне того, что сам Рис-Могг был вовлечен в процесс обсуждения выстраивания политики Лондона в отношении России.

Депутат-консерватор после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери в 2018 году призывал «не иметь дело» с властями РФ, а также выступал за «заморозку российских активов» в Соединенном Королевстве. Рис-Могг подчеркивал, что Somerset Capital Management не инвестирует его личные средства в компании из России. The Daily Telegraph уточнила, что инвестфонд начал продавать акции СберБанка в 2019 году, а в период с сентября по ноябрь прошлого года избавился от остававшихся в его распоряжении бумаг в связи с резким падением их стоимости из-за напряженности на российско-украинской границе.

«Джейкоб Рис-Могг больше не работает в Somerset Capital Management, он не имел никакого отношения к инвестиционным решениям фирмы на протяжении десятилетия», — заявил партнер компании Оливер Кроули. Он добавил, что Somerset Capital Management намеревается продолжить инвестировать в бизнес-проекты в развивающихся странах, включая Китай, Индию, Бразилию и Россию.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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