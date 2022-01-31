«Сбер» запускает сервис подтверждения операций «второй рукой»

СберБанк запускает сервис подтверждения операций «второй рукой». Речь идет о дополнительной проверке операций клиента кредитной организации со стороны его доверенного лица, следует из сообщения «Сбера». В банке подчеркивают, что эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России.

«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента, перед тем как их исполняет банк, попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек», — поясняется в релизе.

В банке рассчитывают, что такая услуга станет «надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением». «Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод», — рассуждают в «Сбере».

Там отмечают, что новый сервис разработан с учетом предложений клиентов, которые хотели бы таким образом обезопасить своих близких, например пожилых родственников, от действий мошенников.

Как уверяют в банке, сервис абсолютно безопасен для клиента. Во-первых, помощники идентифицированы банком и известны ему. Во-вторых, помощник не вправе инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.



Подключить услугу можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Для этого требуется согласие и клиента и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.