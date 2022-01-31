Исследование: каждый пятый россиянин использует ювелирные украшения как инструмент сбережений

Примерно каждый пятый житель России использует ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели банк «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие») ко Дню ювелира 31 января.

Как показало исследование, 66% женщин и 39% мужчин в России носят ювелирные украшения каждый день, а 45% мужчин и 13% женщин не носят никогда. Еще 11% мужчин и 14% женщин используют украшения только по праздникам, а 5% мужчин и 7% женщин — два-три раза в неделю.

Дорогие ювелирные украшения предпочитают 54% женщин и 38% мужчин, а 15% женщин и 35% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 18% мужчин и 23% женщин являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают по 8% россиян и россиянок из числа тех, кто носит украшения.

Более половины участников опроса (58% женщин и 55% мужчин) покупают себе украшения не чаще раза в год. Несколько раз в год это делают 30% женщин и 25% мужчин, несколько раз в месяц — 5% мужчин и только 1% женщин, а 11% женщин и 15% мужчин не покупают себе украшений никогда.

Друзьям или близким покупают ювелирные украшения не чаще раза в год 47% женщин и 48% мужчин, несколько раз в год — 15% и 23% соответственно, несколько раз в месяц — 1% и 2%. При этом 27% мужчин и 37% женщин не дарят таких подарков.

Также в ходе опроса 21% мужчин и 14% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. 8% мужчин и 14% женщин тратят не более 5 тыс. рублей в год, 21% и 18% соответственно — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 25% и 21% — от 10 тыс. до 20 тыс., 12% и 14% — от 20 тыс. до 50 тыс., 4% мужчин и 5% женщин — свыше 50 тыс. рублей в год. При этом 10% мужчин и 14% женщин затруднились оценить свои расходы на «ювелирку».

У 40% мужчин и 50% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству.

«21% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. 79% мужчин и 77% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений», — говорится также в исследовании.



В опросе приняли участие 1 тыс. человек.