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Исследование: каждый пятый россиянин использует ювелирные украшения как инструмент сбережений

31.01.2022 10:56
1 460
5 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Примерно каждый пятый житель России использует ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели банк «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие») ко Дню ювелира 31 января.

Как показало исследование, 66% женщин и 39% мужчин в России носят ювелирные украшения каждый день, а 45% мужчин и 13% женщин не носят никогда. Еще 11% мужчин и 14% женщин используют украшения только по праздникам, а 5% мужчин и 7% женщин — два-три раза в неделю.

Дорогие ювелирные украшения предпочитают 54% женщин и 38% мужчин, а 15% женщин и 35% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 18% мужчин и 23% женщин являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают по 8% россиян и россиянок из числа тех, кто носит украшения.

Более половины участников опроса (58% женщин и 55% мужчин) покупают себе украшения не чаще раза в год. Несколько раз в год это делают 30% женщин и 25% мужчин, несколько раз в месяц — 5% мужчин и только 1% женщин, а 11% женщин и 15% мужчин не покупают себе украшений никогда.

Друзьям или близким покупают ювелирные украшения не чаще раза в год 47% женщин и 48% мужчин, несколько раз в год — 15% и 23% соответственно, несколько раз в месяц — 1% и 2%. При этом 27% мужчин и 37% женщин не дарят таких подарков.

Также в ходе опроса 21% мужчин и 14% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. 8% мужчин и 14% женщин тратят не более 5 тыс. рублей в год, 21% и 18% соответственно — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 25% и 21% — от 10 тыс. до 20 тыс., 12% и 14% — от 20 тыс. до 50 тыс., 4% мужчин и 5% женщин — свыше 50 тыс. рублей в год. При этом 10% мужчин и 14% женщин затруднились оценить свои расходы на «ювелирку».

У 40% мужчин и 50% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству.

«21% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. 79% мужчин и 77% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений», — говорится также в исследовании.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек.

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Комментарии

5
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kukui
kukui
31.01.2022 11:32
<p>Где они их потом продавать будут? За пол цены на авито?</p>
8
Steven Cohen
Steven Cohen
31.01.2022 12:25
<p>Налицо абсолютная фин неграмотность подавляющего населения этой страны </p>
7
ugor
ugor
31.01.2022 14:34
<p>Если дома лежат старые колечки,цепочки и др. То да! В случае чего можно поменять на кусок хлеба! А если покупать,что то новое,то это глупо! Уж лучше монетку какие нибудь...</p>
0
sergg65
sergg65
31.01.2022 23:56
<p>
В опросе приняли участие 1 тыс. человек.
</p>
<p>Послушать вас , так пол России над златом чахнет ...</p>
<p></p>
0
miu_miu
miu_miu
01.02.2022 09:20
<p>По-моему, золото давно вышло из моды. Молодёжь не носит ювелирные украшения. У всех дома пылится шкатулка с никому не нужным золотом. Его можно сдать в ломбард по цене лома, но это такие копейки.</p>
0

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