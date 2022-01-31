Суд отказался запретить продажу смартфонов Samsung с Samsung Pay в качестве обеспечительной меры

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в запрете продажи в России 61 модели смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay в качестве обеспечительной меры, сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«В удовлетворении заявления «Сквин СА» (Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу № А40-29590/20 отказать», — говорится в решении суда.

Уточняется, что 26 января 2022 года Sqwin SA обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета для ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» «на ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу и хранение для этих целей устройств, предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения по патенту РФ № 2686003». Суд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер Sqwin SA 27 января.

В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA к «Самсунг Электроникс Рус Компани» о защите исключительных прав на патент, запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.

Арбитражный суд Москвы 21 октября запретил российской дочке Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Согласно решению, запрещены ввоз на территорию РФ и продажа моделей Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и ряда других. Компания Samsung подала апелляцию на это решение суда.

Рассмотрение самой апелляционной жалобы Samsung Electronics на решение о запрете использования Samsung Pay из-за патентного спора Девятый арбитражный апелляционный суд отложил, уточнило позже в понедельник, 31 января, агентство ТАСС. Рассмотрение жалоб назначено на 28 февраля. О причинах переноса пока не сообщается.

