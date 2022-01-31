Все новости

Суд отказался запретить продажу смартфонов Samsung с Samsung Pay в качестве обеспечительной меры

31.01.2022 13:49
3 361
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в запрете продажи в России 61 модели смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay в качестве обеспечительной меры, сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«В удовлетворении заявления «Сквин СА» (Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу № А40-29590/20 отказать», — говорится в решении суда.

Уточняется, что 26 января 2022 года Sqwin SA обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета для ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» «на ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу и хранение для этих целей устройств, предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения по патенту РФ № 2686003». Суд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер Sqwin SA 27 января.

В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA к «Самсунг Электроникс Рус Компани» о защите исключительных прав на патент, запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.

Арбитражный суд Москвы 21 октября запретил российской дочке Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Согласно решению, запрещены ввоз на территорию РФ и продажа моделей Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и ряда других. Компания Samsung подала апелляцию на это решение суда.

Рассмотрение самой апелляционной жалобы Samsung Electronics на решение о запрете использования Samsung Pay из-за патентного спора Девятый арбитражный апелляционный суд отложил, уточнило позже в понедельник, 31 января, агентство ТАСС. Рассмотрение жалоб назначено на 28 февраля. О причинах переноса пока не сообщается.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности
«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода
Эксперты назвали компании с признаками экосистем
CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»