Риелторы назвали подмосковные локации с самыми дешевыми и дорогими квартирами на вторичном рынке

На подмосковном рынке вторичного жилья 5,2% квартир, предлагаемых на продажу, стоят меньше 2 млн рублей, 7,7% — больше 8 млн. Такие данные представил аналитический центр компании «Инком-Недвижимость».

По статистике компании, общий объем предложения на вторичном рынке жилья Московской области насчитывает 47 720 объектов. За год (по состоянию на январь) этот показатель увеличился на 15,5%.

На однокомнатные квартиры приходится 30,6% всего предложения, на двухкомнатные — 37%, на «трешки» — 26,2%, на многокомнатные объекты — 6,2%. По типам домов распределение следующее: 36,9% подмосковных квартир, выставленных на продажу, расположены в панельных зданиях, 33,6% — в кирпичных, 29,5% — в монолитных.

Что касается средней цены предложения, то квартиры стоимостью до 2 млн рублей в Московской области занимают 5,2%, от 2,1 млн до 4 млн — 35,9%, от 4,1 млн до 6 млн — 28,2%, от 6,1 млн до 8 млн рублей — 23%, от 8 млн рублей — 7,7%, указывают аналитики.

В целом медианная стоимость вторичного жилья в Подмосковье в два раза ниже, чем в старой Москве: 134,7 тыс. против 280,2 тыс. рублей за 1 кв. м. С января 2021 года в Московской области квадратный метр подорожал в среднем на 32,8%.

В «Инком-Недвижимости» составили рейтинг локаций Московской области по усредненной цене жилья на вторичном рынке. Топ-пятерку подмосковных муниципальных образований с самым дорогим жильем составляют:

Химки — 177,3 тыс. рублей за 1 кв. м; Красногорск — 172,5 тыс.; Одинцовский городской округ — 161,3 тыс.; Мытищи — 158,9 тыс.; Люберцы — 157,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

По словам руководителя аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрия Таганова, совокупно эти локации формируют 36,3% в предложении вторичного жилья на рынке Подмосковья.

«Химки, Красногорск и Одинцовский — традиционно наиболее дорогостоящие округа Подмосковья за счет расположения на престижных направлениях; Мытищи и Люберцы также в числе популярных областных территорий — для определенной категории покупателей они являются достойной альтернативой спальным столичным районам в связи с большей ценовой доступностью. Основными слагаемыми высокой стоимости жилья в этих локациях являются близость к Москве, в целом высокое качество жилищного фонда, развитая социальная инфраструктура и возможность без проблем добираться до столицы, — комментирует Таганов. — Прирост экспозиции обусловлен главным образом высокими темпами застройки — «вторичка» активно пополняется квартирами, переходящими с первичного рынка. Соответственно, качественный уровень вторичного предложения повышается, и цены автоматически увеличиваются. Кроме того, сказались общерыночные тенденции — на волне роста спроса в 2021 году продавцы стремились выставить свои объекты на продажу по высокой стоимости».

В пятерку муниципальных образований Подмосковья с самым дешевым вторичным жильем входят:

Серебряные Пруды — 33,3 тыс. рублей за 1 кв. м; Шатура — 43 тыс.; Зарайск — 45,1 тыс.; Лотошино — 46,9 тыс.; Луховицы — 48,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

Как объясняет Таганов, минимальная стоимость жилья в этих локациях обусловлена тремя ключевыми факторами: крайней удаленностью территорий от МКАД (112 км — расстояние до Луховиц, 130 км — до Шатуры и Лотошино, 140 км — до Серебряных Прудов и Зарайска) в сочетании с их расположением на непопулярных направлениях (большей частью на юго-востоке), а также, как правило, очень низким качеством жилищного фонда. Кроме того, предложение в данных локациях малочисленное — все представленные в них объекты составляют 1,7% от общего объема вторичной экспозиции в Подмосковье.