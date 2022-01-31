ЕС может ввести санкции против российских бизнесменов в Европе

Евросоюз стремится найти решение в отношениях с Россией через диалог и дипломатию, при этом он продвинулся и в подготовке санкций, которые возможны в отношении российских бизнесменов в ЕС, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Если выходец из России находится в европейском (санкционном) списке, он может быть подвергнут санкциям, и государства-члены обязаны это сделать. Если есть российский гражданин с российским паспортом, какова бы ни была страна Европейского союза, в которой он находится, санкции будут наложены», — заявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу объяснить, есть ли аналогии в санкционной политике ЕС с объявленными в Великобритании возможными мерами в отношении российских олигархов, связанных с Кремлем.

Стано также сказал, что ЕС тем не менее пока концентрирует усилия на поиске дипломатического решения и диалога с Россией, чтобы попытаться добиться деэскалации вокруг Украины. «Если это не сработает, то можно будет размышлять об ограничительных мерах», — пояснил представитель Борреля. По его словам, работа над этими мерами уже сильно продвинулась, «все находится на столе».

«Учитываются разные опции, что касается санкций, в связи с действиями России. Если однажды случится новая агрессия против Украины, будут значительные политические последствия, и экономические также. Но на данной стадии я не могу вдаваться в подробности, не хочу говорить вам о типе санкций, условиях их применения, если будут российские действия против Украины. Все это будет зависеть от вида и размаха действий, предпринятых Россией», — сообщил Стано. Он также заверил, что «в течение недель идет полная координация» с партнерами ЕС по подготовке возможных санкций.

В качестве примера пресс-секретарь привел виртуальное участие госсекретаря США Энтони Блинкена в недавнем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Координация, отметил он, кроме того, идет с НАТО, Канадой и другими партнерами по поиску деэскалации, но также и по возможности введения ограничительных мер, чтобы реагировать на «агрессивные действия России».

Ранее The Times сообщила, что новые санкции Великобритании в отношении России в случае ее вторжения на Украину будут нацелены на британские инвестиции олигархов и компании, «связанные с Кремлем». Согласно планам, которые будут представлены депутатам британского парламента в понедельник, правительство введет замораживание активов и запреты на поездки физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российского правительства.