Мосбиржа начинает торги фьючерсом на индекс столичной недвижимости

На срочном рынке Московской биржи 31 января начинаются торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок. Об этом объявила торговая площадка.

Торговый код фьючерсного контракта — HOME, цена контракта равна стоимости 0,1 квадратного метра недвижимости (около 25 тыс. рублей), шаг цены — 10 пунктов, стоимость шага цены — 10 рублей. К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне 2022 года. Ценой исполнения станет последнее значение индекса перед днем исполнения контракта.

Индекс московской недвижимости «ДомКлик» рассчитывается Московской биржей на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы осуществляется раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах без учета элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.

Как подчеркивается в сообщении Мосбиржи, новый инструмент предоставит дополнительные возможности для участников финансового рынка и их клиентов: