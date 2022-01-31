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Мосбиржа начинает торги фьючерсом на индекс столичной недвижимости

31.01.2022 17:05
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3 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

На срочном рынке Московской биржи 31 января начинаются торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок. Об этом объявила торговая площадка.

Торговый код фьючерсного контракта — HOME, цена контракта равна стоимости 0,1 квадратного метра недвижимости (около 25 тыс. рублей), шаг цены — 10 пунктов, стоимость шага цены — 10 рублей. К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне 2022 года. Ценой исполнения станет последнее значение индекса перед днем исполнения контракта.

Индекс московской недвижимости «ДомКлик» рассчитывается Московской биржей на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы осуществляется раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах без учета элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.

Как подчеркивается в сообщении Мосбиржи, новый инструмент предоставит дополнительные возможности для участников финансового рынка и их клиентов:

  • позволит самому широкому кругу клиентов, в том числе клиентам, откладывающим на первоначальный ипотечный взнос, инвестировать в рынок московской недвижимости с небольшим капиталом;
  • расширит спектр торговых стратегий инвесторов, в частности за счет возможности открытия коротких позиций;
  • может быть использован эмитентами структурных продуктов и управляющими компаниями для создания новых инвестиционных инструментов, а также девелоперскими компаниями для хеджирования рыночного риска.

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Комментарии

3
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сказочныйД
31.01.2022 19:39
<p>чушь какая, очередной неликвид... как серьезные деньги раллировать между контрактами? одни потери на спредах и кормежка мосбиржи комиссиями</p>
2
grigoryev_eu
grigoryev_eu
01.02.2022 08:35
<p>
Мосбиржа начинает торги фьючерсом на индекс столичной недвижимости
А потом приостановит по своему желанию как с нефтью WTI</p>
2
g*******@mail.ru
02.02.2022 09:39
<p>сказочныйД, на фьючерсы комиссия копеечная. Так что инструмент достаточно интересный.</p>
0

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