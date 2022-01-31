Исследование: компании стали чаще брать на работу бывших сотрудников конкурентов

Без ограничений принимать на работу бывших сотрудников конкурирующих предприятий сегодня готово заметно больше компаний, чем в доковидные времена, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

По данным исследования, следить за кадровой ситуацией у конкурентов — достаточно распространенная практика: сотрудников конкурирующих предприятий, которые ищут работу, отслеживают 36% российских компаний, а вакансии своих соперников в бизнесе — 40%. И то и другое чаще всего делают в банковской сфере (за сотрудниками там наблюдают 68% работодателей, а за вакансиями — 45%) и в сфере продаж (по 45%). Крупные компании с численностью персонала от 1 тыс. человек отслеживают активность сотрудников и вакансии конкурентов активнее среднего и малого бизнеса (44% и 43% соответственно).

По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число работодателей, наблюдающих за кадровой ситуацией у конкурентов, немного выросло: тех, кто отслеживает вакансии, стало больше на 4 процентных пункта, а тех, кто интересуется сотрудниками в поисках работы, — на 2 п. п.

Отмечается, что большинство российских компаний (72%) без ограничений принимает в штат сотрудников, ранее работавших у конкурентов. Такая кадровая политика в наибольшей степени свойственна строительным предприятиям (86%), банкам (82%), а также крупному бизнесу с численностью персонала свыше 1 тыс. человек (80%). Еще 17% российских работодателей трудоустраивают бывших работников конкурирующих фирм только в исключительных случаях — подобную осторожность чаще всего проявляют IT-компании (25%) и производственные предприятия (24%). Отказывают кандидатам, в резюме которых есть строчка о работе на конкурентов, лишь 3% работодателей. Впрочем, в сфере услуг и IT такого правила придерживаются чаще (11% и 8% соответственно).

Компании, работающие в банковской сфере, открыты к приему на работу сотрудников из конкурирующих предприятий: 82% работодателей в банковской сфере готовы без ограничений взять на работу сотрудника из конкурирующей компании, еще 9% примут таких специалистов только в исключительных случаях. Всего в 4% банков категорически против приема на работу сотрудников из компаний-конкурентов.



Число работодателей, без ограничений принимающих в штат бывших работников конкурентов, по сравнению с 2010 годом выросло на 16 п. п. Сказывается нехватка персонала, спровоцированная пандемией коронавируса и демографической «ямой» 1990-х.