Согласован базовый стандарт защиты инвесторов для депозитариев

Комитет по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России 31 января согласовал Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев. Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка.

Стандарт устанавливает:

Правила предоставления информации клиентам и потенциальным клиентам депозитария. Правила взаимодействия депозитария с получателями финансовых услуг. Требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг. Требования к работникам депозитария. Порядок рассмотрение обращений и жалоб, а также досудебного (внесудебного) порядка урегулирования споров.

Как уточняется, базовый стандарт вступит в силу после его утверждения Комитетом по финансовому надзору Банка России. Предполагается, что установленный порядок рассмотрения обращений и жалоб начнет применяться с 1 марта 2022 года, остальные положения стандарта — с 1 сентября 2022 года.