Согласован базовый стандарт защиты инвесторов для депозитариев

Комитет по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России 31 января согласовал Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев. Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка.
Стандарт устанавливает:
- Правила предоставления информации клиентам и потенциальным клиентам депозитария.
- Правила взаимодействия депозитария с получателями финансовых услуг.
- Требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг.
- Требования к работникам депозитария.
- Порядок рассмотрение обращений и жалоб, а также досудебного (внесудебного) порядка урегулирования споров.
Как уточняется, базовый стандарт вступит в силу после его утверждения Комитетом по финансовому надзору Банка России. Предполагается, что установленный порядок рассмотрения обращений и жалоб начнет применяться с 1 марта 2022 года, остальные положения стандарта — с 1 сентября 2022 года.