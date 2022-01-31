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Согласован базовый стандарт защиты инвесторов для депозитариев

31.01.2022 19:31
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Комитет по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России 31 января согласовал Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев. Об этом сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка.

Стандарт устанавливает:

  1. Правила предоставления информации клиентам и потенциальным клиентам депозитария.
  2. Правила взаимодействия депозитария с получателями финансовых услуг.
  3. Требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг.
  4. Требования к работникам депозитария.
  5. Порядок рассмотрение обращений и жалоб, а также досудебного (внесудебного) порядка урегулирования споров.

Как уточняется, базовый стандарт вступит в силу после его утверждения Комитетом по финансовому надзору Банка России. Предполагается, что установленный порядок рассмотрения обращений и жалоб начнет применяться с 1 марта 2022 года, остальные положения стандарта — с 1 сентября 2022 года.

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