​Новикомбанк продлил срок для открытия вклада «Новогодний»

Новикомбанк увеличил срок привлечения средств во вклад «Новогодний» на один месяц — до 28 февраля 2022 года. Как уточнили в кредитной организации, этот финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых.



«Сезонный вклад «Новогодний» введен 30 ноября прошлого года. Ставка по нему составляет от 8,25% до 9%. Изначально предполагалось, что предложение будет действовать до 2 февраля 2022 года. По новым условиям открыть депозит можно до конца февраля», — говорится в релизе.

Минимальная сумма вклада «Новогодний» — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Депозит открывается на 367 дней. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада.



В финучреждении добавили, что клиенту, открывшему «Новогодний» на сумму от 1,5 млн рублей, Новикомбанк предоставляет премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия. Открывать и пополнять вклад можно без посещения офиса банка в мобильном приложении или интернет-банке.