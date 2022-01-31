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​Новикомбанк продлил срок для открытия вклада «Новогодний»

31.01.2022 20:20
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Новикомбанк

Новикомбанк увеличил срок привлечения средств во вклад «Новогодний» на один месяц — до 28 февраля 2022 года. Как уточнили в кредитной организации, этот финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых.

«Сезонный вклад «Новогодний» введен 30 ноября прошлого года. Ставка по нему составляет от 8,25% до 9%. Изначально предполагалось, что предложение будет действовать до 2 февраля 2022 года. По новым условиям открыть депозит можно до конца февраля», — говорится в релизе.

Минимальная сумма вклада «Новогодний» — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Депозит открывается на 367 дней. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада.

В финучреждении добавили, что клиенту, открывшему «Новогодний» на сумму от 1,5 млн рублей, Новикомбанк предоставляет премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия. Открывать и пополнять вклад можно без посещения офиса банка в мобильном приложении или интернет-банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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