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ЕС готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций в отношении России

31.01.2022 21:28
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ТАСС

Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». Об этом сообщил в понедельник в Киеве замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», — сказал он.

При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время ЕС сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем еженедельном блоге, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. По мнению Борреля, «Россия ведет войну нервов», и ЕС «делает все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути».

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае «вторжения на Украину». Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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