Доля пообещавших погасить кредитную задолженность и сдержавших слово россиян достигла 66%

Доля заемщиков, пообещавших погасить кредитную задолженность и сдержавших слово, достигла 66%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, проведенное в декабре 2021 года. Этот показатель стал максимальным за последние три года (в аналогичном периоде 2020-го этот показатель равнялся 59%, а в 2019-м — 58%).

Рост доли сдержанных обещаний обусловлен желанием граждан начать новый год без долгов, отметили в ассоциации. Реализовать эти задачи помогли начисленные премии и 13-е зарплаты, направленные в счет погашения обязательств. В НАПКА не привели периоды, когда ранее фиксировались максимальные цифры или близкие к достигнутым под конец 2021-го. Там пояснили, что изменилась методика расчетов.

Вместе с ростом доли сдержанных обещаний в прошлом году увеличились размеры средних платежей за год и за декабрь, составив 3,8 тыс. рублей и 4,3 тыс. рублей соответственно, что на 300 рублей и 500 рублей больше, чем в 2020 году. Но до цифр допандемийного 2019 года они не дотягивают: тогда среднегодовой взнос равнялся 4,4 тыс. рублей, а декабрьский — 4,6 тыс. рублей.

В крупных коллекторских компаниях подтвердили эти тенденции. По словам управляющего директора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, на протяжении 2021 года наблюдалось постепенное восстановление платежеспособности граждан, кроме того, было меньше стрессовых и критических моментов в экономике, доходы населения в меньшей степени падали. Все это позволило людям планировать свой бюджет, направляя часть средств на погашение долга, подчеркнул он.

«Мы фиксировали такую тенденцию. Повышение данного показателя относительно значений в другие месяцы характерно для предновогоднего периода ежегодно и носит сезонный характер. Помимо экономических факторов, играет роль и психологический, когда человек хочет «расквитаться» по максимуму с долгами в уходящем году и не брать их с собой в новый», — рассказал гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев.

В целом на рост доли сдержанных обещаний большое влияние оказывает правильно выстроенный диалог с клиентом, уверен гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. Он уточнил: такой подход подразумевает предложение гибкого платежного плана и оптимальной суммы взноса, учитывающей финансовое положение человека.

Достигнутый показатель можно назвать высоким для рынка цессии РФ, считает Васильев. «66% — для среднерыночного показателя достаточно высокий. Но его сложно назвать максимальным, так как в некоторые периоды среднемесячная доля сдержанных обещаний бывала и выше», — подчеркнул Дмитраков.