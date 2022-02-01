Криптобиржи готовы открывать представительства и филиалы в РФ

Возможное требование открывать филиалы криптобирж в России, упомянутое в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют в стране, не вызвало резких возражений среди опрошенных участников рынка, пишет «Коммерсант». В Binance говорят о готовности открыть филиал, представительство или отдельное юрлицо в России с регистрацией кабинета на сайте Роскомнадзора, «если это будет способствовать удобству пользователей и безопасности операций». В криптобирже Huobi надеются на «открытый диалог с российскими регуляторами». Там считают, что конструктивный закон о криптовалюте будет «способствовать повышению доверия» к цифровым активам и биржам как у индивидуальных, так и у институциональных инвесторов.

AAX не планирует открывать в России офис в ближайшей перспективе, однако может «начать работу в этом направлении» в случае утверждения новых норм. В AAX готовы выполнять «законные требования регулятора» и сотрудничать с ведомствами «при наличии отточенного механизма и процедур взаимодействия».

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев сообщил, что Россия, по сути, выбирала между полным запретом и риск-ориентированным подходом и за последний выступило большинство федеральных органов исполнительной власти. По его словам, европейское законодательство предусматривает схожие правила для площадок, которые осуществляют куплю-продажу и обмен виртуальных активов. Как отмечает советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян, практически ни в одной юрисдикции нет требований в части открытия филиалов и представительств.

Опрошенные эксперты ожидают, что важным этапом регулирования станет переход из криптовалют в фиатные валюты. Журавлев отметил, что инвесторам, которые захотят остаться в «черной зоне» в случае реализации дорожной карты, будет сложно это сделать, поскольку банковский сектор будет выступать в роли некоего фильтра операций с криптоактивами.

Аналитик EXANTE Владимир Ананьев полагает, что наиболее готовой к открытию представительства в России среди криптобирж выглядит Binance. По словам эксперта, сейчас биржа рассматривает Ирландию и ОАЭ в качестве потенциальных мест для головного офиса. Открытие представительства в России не будет проблемой с точки зрения расходов, добавил он. Даже если какие-либо криптобиржи откажутся выполнять требования правительства, запретить им открывать счета россиянам «в реальности будет невозможно», отметил Ананьев.