Бест Эффортс Банк получил статус квалифицированного иностранного институционального инвестора в Китае

Бест Эффортс Банк, осуществляющий функции расчетного депозитария СПБ Биржи, 14 января 2022 года стал первым финансовым институтом в России, получившим специальный статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, QFII) в материковом Китае. Об этом во вторник, 1 февраля, объявила СПБ Биржа.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг одобрила лицензию квалифицированного иностранного институционального инвестора Бест Эффортс Банку. «Получение лицензии позволит инвесторам СПБ Биржи покупать и продавать акции типа «А», котируемые в юанях», — говорится в релизе.

В последние годы Китай продолжает постепенное открытие финансового сектора для привлечения иностранного капитала, отмечает СПБ Биржа. Лицензия QFII позволяет иностранным инвесторам покупать широкий перечень активов материкового Китая: акции, облигации, товарные продукты, производные финансовые инструменты и валюту.



«Стратегия СПБ Биржи направлена на предоставление широкого спектра инвестиционных инструментов для розничных инвесторов, поэтому получение статуса QFII позволит расширить инвестиционные возможности российских инвесторов за счет предоставления доступа к разнообразному спектру активов емкого локального фондового рынка Китая», — комментирует директор департамента по взаимодействию с зарубежными финансовыми институтами СПБ Биржи Вадим Тимохин.