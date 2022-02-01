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Бест Эффортс Банк получил статус квалифицированного иностранного институционального инвестора в Китае

01.02.2022 10:00
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Бест Эффортс Банк

Бест Эффортс Банк, осуществляющий функции расчетного депозитария СПБ Биржи, 14 января 2022 года стал первым финансовым институтом в России, получившим специальный статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, QFII) в материковом Китае. Об этом во вторник, 1 февраля, объявила СПБ Биржа.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг одобрила лицензию квалифицированного иностранного институционального инвестора Бест Эффортс Банку. «Получение лицензии позволит инвесторам СПБ Биржи покупать и продавать акции типа «А», котируемые в юанях», — говорится в релизе.

В последние годы Китай продолжает постепенное открытие финансового сектора для привлечения иностранного капитала, отмечает СПБ Биржа. Лицензия QFII позволяет иностранным инвесторам покупать широкий перечень активов материкового Китая: акции, облигации, товарные продукты, производные финансовые инструменты и валюту.

«Стратегия СПБ Биржи направлена на предоставление широкого спектра инвестиционных инструментов для розничных инвесторов, поэтому получение статуса QFII позволит расширить инвестиционные возможности российских инвесторов за счет предоставления доступа к разнообразному спектру активов емкого локального фондового рынка Китая», — комментирует директор департамента по взаимодействию с зарубежными финансовыми институтами СПБ Биржи Вадим Тимохин.

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