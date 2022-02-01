Банк ДОМ.РФ предложил скидку к ставке по ипотеке на новостройки

Банк ДОМ.РФ с 1 февраля улучшает условия ипотечного кредитования на первичном рынке. Как следует из сообщения кредитной организации, при покупке заемщиком квартир, строящихся с помощью проектного финансирования от банка, будет предоставляться скидка к ставке в размере 0,2 процентного пункта.

Минимальная ставка — от 9,9% — доступна при сумме кредита от 6 млн рублей, а в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — от 12 млн. Воспользоваться ею смогут зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы, подтвердившие доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ.



Скидка предоставляется на покупку квартир в домах, находящихся на этапе строительства и включенных в список аккредитованных банком.