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Банк ДОМ.РФ предложил скидку к ставке по ипотеке на новостройки

01.02.2022 10:48
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ с 1 февраля улучшает условия ипотечного кредитования на первичном рынке. Как следует из сообщения кредитной организации, при покупке заемщиком квартир, строящихся с помощью проектного финансирования от банка, будет предоставляться скидка к ставке в размере 0,2 процентного пункта.

Минимальная ставка — от 9,9% — доступна при сумме кредита от 6 млн рублей, а в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — от 12 млн. Воспользоваться ею смогут зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы, подтвердившие доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ.

Скидка предоставляется на покупку квартир в домах, находящихся на этапе строительства и включенных в список аккредитованных банком.

Самые популярные предложения на ипотеку в новостройках

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