«Сбер» готовится к возможным технологическим санкциям

На фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей «Сбер» провел технологические учения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. На них моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний.

В самом «Сбере», а также других крупных банках, в том числе ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Альфа-Банке, на вопросы о проведении подобных учений не ответили. В российском офисе SAP заявили, что не обладают информацией об учениях. В Nvidia не готовы комментировать ситуацию: «Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию».

О том, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в РФ микроэлектроники в случае «нападения России на Украину», сообщало Reuters 19 января. Эти заявления вызвали беспокойство в российском правительстве, утверждают источники. По словам одного из них, власти сейчас прорабатывают возможные сценарии на случай как ограничения поставок в РФ микроэлектроники, так и отключения российских предприятий, работающих с зарубежным программным обеспечением, от его поддержки.

Любой крупный бизнес анализирует устойчивость IT-инфраструктуры и оценивает возможные риски, «это стандартная практика», подчеркнули в Минцифры.

Лента новостей Греф: нужно всегда готовиться к новым кризисам Нужно всегда готовиться к любым кризисам, тогда будет возможность преодолеть любые неожиданности. Такое мнение высказал глава СберБанка Герман Греф на Гайдаровском форуме. 13.01.2022 12:08

«Сбер» еще в 2021 году проявлял интерес к тому, чтобы сделать IT-инфраструктуру менее зависимой от американских компаний. В конце октября топ-менеджеры банка проводили встречу с руководителями разработчиков электроники и IT-интеграторов, на которой обсуждались перспективы перехода на российскую вычислительную технику, в том числе для поддержки работы систем ИИ. Один из мощнейших в России суперкомпьютеров — Christofari «Сбера» — работает на оборудовании американской Nvidia.

Опрошенные представители отраслевых ассоциаций считают необходимым форсировать импортозамещение как электроники, так и софта. «В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остается», — подчеркнул исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Нивелировать риски, по его мнению, можно через серию тестирований инфраструктуры, проведение учений и проверку готовности сценариев оперативного реагирования. «Затем с учетом понимания узких мест необходимо создавать резервные механизмы на отечественном ПО и ЭКБ», — добавил он.

Сейчас многое зарубежное ПО имеет отечественные аналоги, отметила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина, «но для организаций, которые еще не приступили к замене зарубежных решений, резкий переход станет проблематичным». В частности, уточнила она, при замене систем потребуется перенос данных, что неизбежно скажется на бизнес-процессах. Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов при этом считает, что западные поставщики, как SAP и Oracle, будут сопротивляться санкциям. «У них в стране достаточно широкий круг клиентов среди частных и государственных структур. Уход из России будет потерей достаточно большого рынка», — сказал он.