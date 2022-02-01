МИнБанк смягчил требования к возрасту ипотечных заемщиков

Московский Индустриальный Банк увеличивает верхнюю границу возраста заемщика по ипотечным кредитам на пять лет — до 70 лет на момент погашения кредита. Кроме того, на пять лет, до 18 лет, снижен минимальный возраст заемщиков, сообщили в МИнБанке.

Новые условия распространяются на основную ипотечную линейку, включающую продукты «Новостройка», «Новостройка по двум документам», «Готовое жилье», «Готовое жилье по двум документам», «Рефинансирование ипотеки», «Загородная недвижимость» и «Кредит под залог своей квартиры».



В МИнБанке также напомнили о снижении в январе размера первоначального взноса на приобретение квартир или апартаментов по программам «Новостройка по двум документам» и «Готовое жилье по двум документам» до 20%. В качестве первоначального взноса или для погашения ипотеки могут быть использованы средства материнского капитала.