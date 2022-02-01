1 февраля. Главное за минуту

🔹 Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в феврале. Индексация зарплаты, доплата за инфляцию, рост размера выплаты на детей, прожиточный минимум для должников — об этих и других нововведениях февраля читайте в нашем материале.

🔹 Британия анонсировала «самые жесткие» санкции против России. Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Правительство США также подготовило санкционные списки, в которые вошли представители «российской элиты» и члены их семей, на случай вторжения России на территорию Украины.

🔹 Аналитика Банки.ру: перспективы российских банков по прибыли после рекордов в 2021-м. Банки.ру прогнозирует получение российским банковским сектором прибыли в 2022 году в размере до 2,3 трлн рублей после 2,36 трлн в 2021-м, прежде всего благодаря хорошему уровню процентных и комиссионных доходов.

🔹 В государственной информационной системе ЖКХ появились новые функции. В частности, система доработана с целью обеспечения возможности проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания.

🔹 Банки по традиции в начале месяца обновляют условия своих продуктов. Так, СберБанк повысил ставки по ипотеке, Банк ДОМ.РФ предложил скидку к ставке по ипотеке на новостройки, МИнБанк смягчил требования к возрасту ипотечных заемщиков.

