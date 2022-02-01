«Золотая корона» запретила проводить операции с криптовалютой

Платежная система «Золотая корона» (KoronaPay) запретила использовать свои сервисы для проведения операций с криптовалютой, сообщил РБК председатель совета директоров компании Николай Смирнов. Решение о запрете было принято после того, как против использования криптовалют выступил Банк России, и будет действовать и за пределами юрисдикции российского регулятора.

«Это решение касается в том числе операций, проводимых в иностранных юрисдикциях, которые не подпадают под регулирование Банка России, где формально такие операции разрешены. Прежде всего в Европе, где мы работаем через специальную компанию, имеющую лицензию Центрального банка Кипра. Указанное решение связано с тем, что мы разделяем позицию регулятора, что большинство операций с криптовалютами имеют своей целью обход требований AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег. — Прим. РБК), и мы не видим разумных легальных кейсов их использования», — пояснил Смирнов.

Накануне глава KoronaPay Europe Глеб Козлов заявил, что в компании «действует политика абсолютной нетерпимости к трансакциям, связанным с криптовалютой».

«Мы будем сообщать о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы, как того требует законодательство о противодействии отмыванию денег, в том числе в Европе», — заявил Козлов.

В середине января «Коммерсант» сообщил, что в конце 2021 года Банк России впервые направил банкам запросы о работе с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами. Среди партнеров заинтересовавших ЦБ криптообменников упоминалась и «Золотая корона».

В платежной системе тогда заявили, что в Интернете могут появляться мошеннические сайты, которые используют ее товарные знаки. «Правила платежной системы «Золотая корона» запрещают любые операции, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе торговлю криптовалютой», — заверили в платежной системе.

Позднее об использовании мошенниками чужих логотипов для введения потребителей в заблуждение заявил и Козлов.

Банк России 20 января выпустил доклад для общественного обсуждения, где предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.



Президент России Владимир Путин 26 января призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования цифровых активов. 1 февраля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что конкретное решение о регулировании цифровых активов будет принято в течение месяца.