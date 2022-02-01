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Артем Алешкин возглавил розничный блок «Открытия» в статусе старшего вице-президента банка

01.02.2022 15:47
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка «Открытие» назначен Артем Алешкин. Об этом во вторник объявили в кредитной организации.

Как уточняется, в новой должности Алешкин будет отвечать за укрепление позиций «Открытия» в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.

Артем Алешкин родился в 1980 году в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит».

Алешкин имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002—2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления, отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Хоум Кредит Банк на должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. Последние шесть лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM и маркетинговые коммуникации.

Осенью 2021 года Алешкин присоединился к команде банка «Открытие» в должности заместителя руководителя розничного блока.

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