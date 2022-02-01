«Эксперт РА» подтвердило банку «Россия» рейтинг «ruАА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Россия» на уровне «ruАА» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, умеренно низкой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти», — указано в релизе агентства.

Сильная оценка рыночных позиций банка обусловлена значительными конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания юридических лиц. «Помимо этого, обращает внимание то, что клиентская база банка включает в себя стратегически значимые предприятия Российской Федерации, что, по мнению агентства, подтверждает высокий уровень значимости банка на федеральном уровне. На кредиты крупному бизнесу на 1 ноября 2021 года, как и годом ранее, приходится более 40% валовых активов, розничные ссуды на указанную дату составляют порядка 4%. Сеть присутствия банка включает 76 подразделений на территории РФ и рассматривается как широкая. Кредитная активность банка преимущественно сосредоточена в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как высокая», — говорится в релизе.

Банк «Россия» демонстрирует умеренно низкую оценку буфера абсорбции убытков и высокую рентабельность бизнеса. Нормативы достаточности капитала банка практически не изменились за 12 месяцев и находятся на невысоком уровне (Н1.0 равен 11,9%, Н1.1 составил 7,7%, Н1.2 равен 9,1% на 1 ноября 2021 года при минимальных значениях с учетом надбавок соответственно в 10,5%, 7% и 8,5%), запас по капиталу позволяет банку выдержать обесценение чуть более 5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. За период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года рентабельность балансового капитала по чистой прибыли, согласно РСБУ, составила около 20%, что рассматривается как высокий уровень. Показатели операционной эффективности деятельности оцениваются агентством как удовлетворительные с учетом специализации банка (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года NIM с учетом доходов от ЗПИФов долговых ценных бумаг составила около 2,6%; CIR равен 33%).

Корпоративное управление рассматривается как адекватное стоящим перед банком задачам, при этом в 2022 году ожидается сохранение банком статус-кво кредитной организации, преимущественно ориентированной на обслуживание крупного корпоративного бизнеса. Размер активов в текущем году планируется нарастить на порядка 100 млрд рублей при сохранении финансового результата на уровне 2021 года. По мнению агентства, действующие планы по развитию являются реалистичными и будут способствовать планомерному укреплению конкурентных позиций банка.