​Изменения по картам с 1 февраля

Некоторые банки с 1 февраля 2022 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка, процента на остаток. Разберемся, что изменилось.



Кэшбэк и бонусные программы

Банк «Солидарность» по дебетовым картам Union Pay в рамках акции с 1 по 28 февраля 2022 года начислит кэшбэк в размере 3% в категории «Супермаркеты, продовольственные магазины». Минимальная сумма вознаграждения в месяц — 100 рублей, максимальная — 3 тыс. рублей.

Также в рамках акции с 1 февраля по 30 апреля 2022 года начислятся 20% при оплате от 7 тыс. рублей (накопительным итогом) на Ozon и Yandex Go. Минимальная сумма вознаграждения в месяц — 100 рублей, максимальная — 5 тыс. рублей.

ВУЗ-Банк предлагает до 30 апреля 2022 года повышенный кэшбэк в 10% по картам «Максимум» и «Максимум Gold» в категориях «Магазины бытовой техники», «Зоомагазины», «Магазины спортивных товаров», «Цветочные магазины». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

БКС Банк с 1 февраля по 30 апреля 2022 добавляет любимую категорию «Фастфуд» в пакеты услуг «Премиум», «Элит» и «Ультра».

Банк «Союз» в феврале будет начислять баллы в категории «Такси и каршеринг»: «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

Тинькофф Банк представил измененные условия по программе лояльности Tinkoff Black. С 1 февраля 2022 года кэшбэк в 1% на все покупки переходит в отдельную дополнительную категорию, которая будет предлагаться клиентам на выбор каждый месяц. Держатели карт Tinkoff Black и Tinkoff Black Metal теперь смогут выбрать кэшбэк в четырех из семи предложенных категорий в размере 1—15% (ранее на выбор предлагались три из шести категорий). С подпиской Tinkoff Prо число предложенных категорий увеличивается до восьми. Остальные условия не меняются.

Процент на остаток

УБРиР изменил начисление процентов на остаток по карте «Пора». Теперь начисляется 6% годовых при покупках от 15 тыс. рублей в месяц (ранее — 1% годовых при покупках от 30 тыс. рублей, 6% годовых — при покупках от 60 тыс. рублей в месяц). Проценты не начисляются при остатке более 300 тыс. рублей.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus». Теперь будет начисляться 7,6% (было 7,2%) на сумму от 10 тыс. рублей.