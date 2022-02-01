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Минфин увидел риски в развитии системы децентрализованных финансов

01.02.2022 16:52
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Интерфакс

Минфин, занимающий достаточно либеральную позицию по регулированию криптовалют, тем не менее с опасением следит за набирающей обороты в системе блокчейн так называемой системой децентрализованных финансов. Об этом заявил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в этой системе финансовые регуляторы не имеют рычага управления через макропруденциальные меры, что может привести к финансовым пузырям.

Система DeFi (Decentralized Finance) начала активно развиваться несколько лет назад. Система, работающая на блокчейне, дублирует функционал традиционных финансовых бирж и включает все аспекты финансовых услуг и операций. Пользователи могут взаимодействовать с системой через пиринговые (P2P) и децентрализованные приложения (dApps). Криптовалюты — это система электронных денег, DeFi — следующая ступень, система электронных финансовых инструментов.

«Да. Очевидно, что эта тенденция в мире набирает обороты и нарастает. Опасность связана с полным отсутствием контроля со стороны регуляторов за деятельностью DeFi, поэтому это вещь такая, на мой взгляд, тревожная», — ответил Моисеев на вопрос, видит ли министерство риски в развитии системы DeFi.

«Все, что мы предлагали в нашей концепции, — это покупать криптовалюту внутри существующей децентрализованной системы, но это никак не двигает нас в сторону легализации DeFi. DeFi — это отдельная история, которая требует отдельного изучения. Я считаю, что там рисков очень много», — добавил он.

По словам замминистра, первый и основной риск — это нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Второй относится к сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. «В-третьих — это уже, видимо, по части ЦБ больше, но ЦБ через макропруденциальные меры сейчас регулирует финансовый сектор с точки зрения контроля за возможным появлением пузырей и всего остального, а появление DeFi — оно полностью лишает его этих рычагов», — добавил замминистра.

«Сейчас, например, регулятор может сказать, что надувается пузырь на каком-то рынке, и ввести макропруденциальные требования, которые будут ограничивать банки в выдаче кредитов или вводить требования капиталов повышенные. В DeFi это невозможно. И защита прав потребителей — большая история, кто там будет отвечать за потери», — сказал Моисеев.

По словам замминистра, несмотря на понимание министерством рисков, еще нет четкого понимания, какие регуляторные меры можно применить к этой системе.

Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

 25.01.2022 14:16

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