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Аренда жилья на курортах России этой зимой подорожала на 19%

01.02.2022 21:21
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Источник
ТАСС

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Крыму и Краснодарском крае в декабре 2021 года — январе 2022 года увеличилась на 19%, до 3,33 тыс. рублей за ночь, в сравнении с ситуацией годом ранее. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Цены на аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой зимой по сравнению с прошлой выросли на 19%, достигнув 3 330 рублей за сутки. В целом спрос на российские курорты за год увеличился на 38%», — говорится в материалах.

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды жилья на курортах Краснодарского края сейчас составляет 2,6 тыс. рублей за сутки, в среднем за раз туристы тратят на проживание 12,2 тыс. рублей. В Крыму средняя цена суток — 2,3 тыс. рублей, средние расходы на проживание — 11,2 тыс. рублей.

В целом, согласно исследованию «Суточно.ру», в декабре 2021 года — январе 2022-го бронирования распределились между курортами следующим образом: Большой Сочи — 35% (включая Адлер, Красную Поляну и прилегающие окрестности), Ялта — 25%, Севастополь — 20%, Алушта и Анапа — по 5% на каждый из городов, Феодосия — 3%, Геленджик, Евпатория и Судак — по 2%.

«Этой зимой мы наблюдаем повышение интереса именно к курортам Крыма. Прежде всего это связано с развитием внутреннего туризма, инфраструктуры, а также тем, что цены здесь пониже, чем на курортах Краснодарского края. Тем не менее курорты Краснодарского края лидируют, на них приходится 55% всех зимних бронирований на курортах», — прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

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