В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Правительство активно обсуждает варианты развития рынка криптовалюты в России, ожидается, что решение будет принято в течение месяца. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мое ожидание — что в течение месяца», — сказал он.

«Главный центр соприкосновения — что и мы, и Центральный банк против расчетов (в криптовалюте. — Прим. «Интерфакса»). Пока не очень понятно, как мы будем сводить позиции, но не хочется отказываться от варианта компромисса в будущем. Я думаю, что по мере того, как будем работать, какой-то компромисс будет найден», — сказал Моисеев.

Лента новостей Путин попросил Кабмин и ЦБ прийти к единой позиции по регулированию криптовалют Правительству и Центробанку следует прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. 26.01.2022 18:19

В январе Банк России и Минфин представили противоположные подходы к развитию рынка криптовалют.

ЦБ в своем консультативном докладе предложил запретить майнинг и использование инфраструктуры внутреннего финансового рынка для операций с криптовалютой. В свою очередь Минфин предложил встроить сегмент криптовалютных операций как в банковский сектор, так и в сферу операторов обмена цифровых валют с введением соответствующего реестра операторов. Центробанк увидел огромные риски финстабильности в подходе министерства.

В правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту разработки регулирования в области криптовалют (документ датирован 27 января, но проект его был внесен в правительство 12 января, то есть еще до публикации разгромного для криптовалютного рынка доклада Центробанка).



Противники жесткого подхода к регулированию криптовалют предупреждают, что запрет их оборота помешает их контролировать и усилит развитие черного рынка, а также приведет к отставанию России в сфере финтехнологий.