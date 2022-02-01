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Аудитор СП: безработица в пандемию была бы в 3,5 раза выше без мер господдержки

01.02.2022 19:15
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ТАСС

Безработица в РФ во время пандемии могла быть в 3,5 раза выше при отсутствии новых мер государственной поддержки занятости населения. Об этом в интервью ТАСС заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

«Мы провели исследование и выяснили, что было бы, если бы правительство не принимало новых мер по поддержке занятости. В этом случае безработица выросла бы в 3,5 раза», — сказал он.

Штогрин пояснил, что Счетная палата проводила отдельный аудит, посвященный теме поддержки занятости населения в период пандемии. «Мы пришли к выводу, что правительство успешно справилось с теми задачами, которые стояли перед ним, поручения президента были полностью выполнены», — отметил аудитор.

Он подчеркнул, что на реализацию поручений главы государства по поддержке занятости в 2020 году было направлено 205,2 млрд рублей, что в 3,5 раза больше расходов, направленных на те же цели в 2019-м.

«В целом мы считаем, что правительство с проблемой справилось и безработица выросла не так сильно, как могла бы без этих мер. А главное, что было выполнено поручение президента, уровень безработицы вернулся к декабрю 2019 года уже в конце 2020-го», — указал аудитор.

По итогам пандемийного 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве зафиксирован максимальный рост числа безработных — вдвое, а в Тыве, Новгородской и Томской областях их численность увеличилась более чем в 1,5 раза, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты. В то же время в 23 регионах рост показателя составил от 30% до 40%.

 20.01.2022 08:34

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Комментарии

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Ехидна_1
01.02.2022 19:26
<p>«Мы пришли к выводу, что правительство успешно справилось с теми задачами, которые стояли перед ним, поручения президента были полностью выполнены», — отметил аудитор.</p>
<p></p>
<p>Спутник, спутник, ты могуч,</p>
<p>Ты летаешь выше туч,</p>
<p>Прославляя до небес</p>
<p>Мать твою - КПСС!</p>
5
ugor
ugor
02.02.2022 09:44
<p>ВВП спас страну! ВВП страну поднял! (Слова из песни среднеазиатского акына)</p>
0

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