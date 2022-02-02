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​Почта Банк повысил максимальную ставку по сберегательному счету до 9% годовых

02.02.2022 10:57
10 239
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Почта Банк повысил максимальную ставку начисления дохода на остаток по сберегательному счету до 9% годовых, сообщили в банке.

«Специальные условия действуют для тех, кто подключил пакет привилегий «Почетный клиент» (без дополнительных условий), а также для клиентов в возрасте от 14 до 22 лет. Кроме того, клиенты, открывшие счет в банке с 1 февраля и совершившие покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей, также получат ставку 9% годовых на четыре месяца», — уточнили в банке.

Отмечается, что счет и карта «Мир» к нему оформляются в банке бесплатно. Ежемесячно на минимальный остаток на счете начисляются проценты. Проценты на остаток выплачиваются ежемесячно, капитализируясь на счете.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Почта Банка" Антонина Волкова

Антонина Волкова

вице-президент, клиентский директор АО «Почта Банк»
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Комментарии

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alex873
03.02.2022 17:48
<p>Для старых клиентов ничего не поменялось, так и осталось 4%</p>
0

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