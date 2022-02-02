​Почта Банк повысил максимальную ставку по сберегательному счету до 9% годовых

Почта Банк повысил максимальную ставку начисления дохода на остаток по сберегательному счету до 9% годовых, сообщили в банке.

«Специальные условия действуют для тех, кто подключил пакет привилегий «Почетный клиент» (без дополнительных условий), а также для клиентов в возрасте от 14 до 22 лет. Кроме того, клиенты, открывшие счет в банке с 1 февраля и совершившие покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей, также получат ставку 9% годовых на четыре месяца», — уточнили в банке.



Отмечается, что счет и карта «Мир» к нему оформляются в банке бесплатно. Ежемесячно на минимальный остаток на счете начисляются проценты. Проценты на остаток выплачиваются ежемесячно, капитализируясь на счете.