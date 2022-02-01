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Lombard Odier: рубль может укрепиться до 69 за доллар

01.02.2022 21:59
2 738
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российская валюта к концу 2022 года может укрепиться до 73 рублей, а возможно, и до 69 рублей за доллар. Такой прогноз сделал швейцарский банк Lombard Odier, уточнив, что перспективы в отношении российской валюты улучшены вследствие роста стоимости энергоносителей. В банке полагают, что цены на нефть и газ останутся высокими этой зимой, «что положительно скажется на балансе текущих операций».

«При росте цен на газ большая часть валютной выручки сможет избежать применения бюджетного правила. Это может привести к укреплению российской валюты до 69 рублей за доллар. Напомним, что бюджетное правило используется для снижения зависимости бюджета страны от сырьевых цен и выражается в покупке валюты Минфином на нефтегазовые доходы, полученные от продажи нефти по ценам, которые превышают базовое значение», — говорится в прогнозе.

Основным риском для курсового прогноза аналитики называют политический. Однако принятие решения по результатам декабрьских переговоров между президентами России и США о продолжении диалога является положительным сигналом для рынка, замечают в Lombard Odier.

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Комментарии

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nApTu3aH
01.02.2022 22:14
<p>Может укрепиться, но не будет. Рассказам о недооцененности современного рубля примерно столько же лет, сколько и самому рублю :о)</p>
4
SL/TP
01.02.2022 22:50
<p>Охотно верим в 69 копеек, как в лучшие советские времена! </p>
1
Бамбр
01.02.2022 23:00
<p>А почему не укрепляется? </p>
<p>Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? © Михаил Жванецкий </p>
1
max_rnd
01.02.2022 23:30
<p>Тут интересно, много ли ещё банков так же считают? И поставят ли на это свои деньги</p>
1

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