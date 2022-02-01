Lombard Odier: рубль может укрепиться до 69 за доллар

Российская валюта к концу 2022 года может укрепиться до 73 рублей, а возможно, и до 69 рублей за доллар. Такой прогноз сделал швейцарский банк Lombard Odier, уточнив, что перспективы в отношении российской валюты улучшены вследствие роста стоимости энергоносителей. В банке полагают, что цены на нефть и газ останутся высокими этой зимой, «что положительно скажется на балансе текущих операций».



«При росте цен на газ большая часть валютной выручки сможет избежать применения бюджетного правила. Это может привести к укреплению российской валюты до 69 рублей за доллар. Напомним, что бюджетное правило используется для снижения зависимости бюджета страны от сырьевых цен и выражается в покупке валюты Минфином на нефтегазовые доходы, полученные от продажи нефти по ценам, которые превышают базовое значение», — говорится в прогнозе.

Основным риском для курсового прогноза аналитики называют политический. Однако принятие решения по результатам декабрьских переговоров между президентами России и США о продолжении диалога является положительным сигналом для рынка, замечают в Lombard Odier.