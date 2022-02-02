Оператор дата-центров для майнинга направил Мишустину предложения по регулированию криптовалют

Крупнейший оператор дата-центров в России, который предоставляет услуги хостинга и готовые решения для майнинга, компания BitRiver предложила председателю правительства Михаилу Мишустину собственное видение регулирования выпуска, обращения и налогобложения криптовалют в России — необходимо ввести в гражданский правооборот под контролем ЦБ регулирование криптобирж и криптообменников как основных площадок, где будут осуществляться организованное обращение и торги цифровыми валютами; при купле-продаже криптовалюты следует взимать налог по схеме: налогооблагаемая база = стоимость продажи – стоимость покупки; база для произведенной, или «намайненной», криптовалюты будет рассчитываться как доход от ее реализации за вычетом расходов за тот период, когда криптовалюта производилась, пишут «Ведомости».

Кроме того, в компании предлагают не взимать НДС с криптовалютных операций, так как цифровые валюты очень чувствительны к любым ценовым надбавкам в силу своей децентрализованной природы, поясняется в письме.

Лента новостей В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца Правительство активно обсуждает варианты развития рынка криптовалюты в России, ожидается, что решение будет принято в течение месяца. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев. 01.02.2022 19:09

В BitRiver не выступают за использование криптовалют в качестве средства платежа, но просят легализовать майнинг на территории России: «добычей» биткоина занимается около 300 тыс. майнеров в стране, что в среднем приносит 1,5 млрд долларов в год, еще около 2,5 млрд долларов в год зарабатывают производители других криптовалют; если взимать налог на прибыль или НДФЛ с операций с виртуальной валютой при переводе в фиатные средства, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд рублей в виде доходов, оценил основатель и генеральный директор компании Игорь Рунец.

Эксперты отмечают, что предложенная BitRiver схема налогообложения не нова — похожий подход с 2018 года предлагался Минфином; из-за того, что налогообложение дохода от криптовалют в российском законодательстве полноценно не урегулировано, применяется общий подход — выручка от продажи за вычетом расходов на покупку, умноженная на ставку НДФЛ (или налога на прибыль для организаций). Наибольшую сложность представляет налогообложение доходов от биржевой торговли криптоактивами, поскольку каждый день могут проводиться десятки и сотни сделок купли-продажи и обмена, нужен упрощенный порядок определения доходов от такой торговли; момент возникновения налогооблагаемого дохода стоит ограничить моментом продажи криптовалюты за фиатные деньги, оставляя за скобками обменные операции, считают эксперты.