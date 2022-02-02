2 февраля. О чем пишут газеты

📰 Авиабилеты по зарубежным направлениям с начала зимы автоматически подорожали на 6–10% из-за ослабления рубля, пишут «Известия» со ссылкой на анализ внутреннего курса Международной ассоциации воздушного транспорта. В туротрасли подтвердили эту информацию. Впрочем, пока повышение цен вследствие изменения курса не так заметно, поскольку сейчас преобладает доля внутренних перевозок — 80% от всего объема продаж, указали эксперты. Кроме того, волатильность курса нивелируют акции раннего бронирования.

📰 По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, в этом году стоит инвестировать в акции «Газпрома» (329,51 рубля), так как они показали хорошие результаты. Аналитики ожидают, что дивидендные рекорды будут побиты как по итогам 2021 года, так и в 2022-м, а дивидендная доходность составит 14% и 22% соответственно. Еще один фаворит в нефтегазовой отрасли — «Роснефть» (576,1 рубля), так как акции компании с минимумов середины марта 2020-го взлетели более чем на 116%, но с начала этого года просели на 5%. Замыкает тройку лидеров «ЛУКОЙЛ» — у компании высокий свободный денежный поток, который, вероятно, принесет щедрую дивидендную доходность в краткосрочной перспективе.

📰 Отечественный рынок акций в январе пережил резкий обвал — одномоментное снижение всех акций в связи с каким-то внезапно возникшим фактором, чаще всего нерыночным, пишут «Ведомости», уточняя, что для российских акций таких факторов было два: первый из них и основной — геополитическая напряженность и угрозы санкций, второй фактор — это глобальный risk-off, то есть выход инвесторов из рискованных активов по всему миру. Эксперты уверены, что в такой ситуации единственно верный подход — покупать акции как бизнес, а не как спекулятивный товар, от которого очень хочется избавиться, но подороже.

📰 В случае снижения геополитических рисков курс доллара в феврале будет колебаться в диапазоне 75—77 рублей, рассказал «Российской газете» доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. По его словам, курс евро будет находиться в диапазоне 85—87 рублей. В случае введения жестких санкций курс доллара может вырасти до 90 рублей за доллар и выше (максимально доллар рос в 2016 году до 86 рублей), а курс евро — до 100 рублей (повторение показателя 2014 года), отметил эксперт. Однако такой вариант развития событий маловероятен, заключил Корнейчук.

📰 Покупка «Лентой» Алексея Мордашова сети супермаркетов Billа сопровождается судебными разбирательствами вокруг 13 магазинов общей площадью почти 30 тыс. кв. метров, пишет «Коммерсант». Права на их аренду российскому ретейлеру перешли по условиям сделки. Банк «Траст» добился продажи этих объектов в рамках взыскания долгов с владельца этих площадей — Retail Chain Properties. Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис считает шансы на оспаривание решения в вышестоящих инстанциях низкими, добавляя, что у ответчика было достаточно времени, чтобы рассчитаться с кредитором.

📰 Налоговый маневр в нефтяной отрасли, начатый в 2019 году, при ценах на нефть выше 65 долларов за баррель не приносит дополнительных доходов бюджету, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор KPMG. Аналитики консалтинговой компании констатируют, что до начала маневра в 2018 году субсидия внутреннему рынку, возникающая из-за существования экспортной пошлины на нефть, составляла 32 млрд долларов. Из этой суммы бюджет получал только 9 млрд долларов за счет экспортной пошлины на нефтепродукты, а остальное распределялось между НПЗ (16 млрд долларов) и потребителями (7 млрд долларов) за счет снижения цен.

📰 Минтранс просят «принять необходимые меры» из-за проблемы раздельной рассадки семей в самолетах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее обращение, которое глава комитета по экономполитике Совета Федерации Андрей Кутепов направил главе Минтранса Виталию Савельеву 16 декабря. Сенатор считает, что из-за произвольной рассадки родителям и детям зачастую приходится лететь порознь, хоть это и не рекомендуется по действующим правилам. Авиакомпании отмечают, что делают все возможное, но не готовы отказаться от услуги, которая приносит им до 10% дохода с рейса.

📰 Начало года оказалось провальным для российского долгового рынка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные агентства Cbonds, уточняя, что в январе 2022 года корпоративные заемщики провели на внутреннем рынке размещения на общую сумму 16,1 млрд рублей. Это сопоставимо с результатом января 2021 года, но почти в 30 раз меньше показателя предыдущего месяца. На внешнем рынке не было проведено ни одного размещения, тогда как годом ранее три эмитента заняли более чем 3 млрд долларов. Высокую активность проявляют на рынке только банки, но и они в основном размещают структурные облигации. По мнению экспертов, такая пауза может продлиться несколько месяцев.



📰 В правительстве обсуждают детали нового подхода к управлению наукой, пишет «Коммерсант». Описывающая этот процесс дорожная карта предполагает распространение на научную деятельность общего «цифрового подхода» правительства к госуправлению — создание, в частности, единой государственной информационной системы управления научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами. Такая информсистема должна обеспечить власти данными для более точного понимания нынешнего состояния российской науки, а также инструментами для ее развития.

📰 Количество предложений о продаже оборудования для майнинга, то есть добычи криптовалюты, в январе выросло, тогда как спрос на него, наоборот, снизился, пишет РБК со ссылкой на представителя одного из крупных онлайн-сервисов объявлений. Так, количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрем прошлого года, а за неделю после доклада — на 15% по сравнению с 12–19 января. Средняя стоимость майнинговой фермы составляла 555,45 тыс. рублей.

📰 В последнее время стоимость поддельных сертификатов о вакцинации, которые мошенники предлагают купить в Сети, снизилась, пишет РБК со ссылкой на мониторинг, проведенный компанией Group-IB. Такую же тенденцию фиксируют эксперты из Positive Technologies. Так, цена пакета из сертификата и QR-кода о вакцинации варьируется от 5 тыс. до 8 тыс. рублей. Осенью цены на пакет этих документов доходили до 30 тыс. рублей. Отдельно QR-код без сертификата можно приобрести за 2 тыс. рублей. Стоимость поддельного сертификата о вакцинации ребенка начинается от 7 тыс. рублей, отметили аналитики.