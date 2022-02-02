Опрос: треть россиян хотят купить недвижимость в этом году

Купить недвижимость до конца 2022 года хотят 35% опрошенных россиян, говорится в опросе сервиса «Работа.ру». Из них 52% респондентов отметили, что желают приобрести квартиру, 37% — дом, а 2% — апартаменты. Еще 6% опрошенных задумались о покупке земельного участка, а 3% — коммерческой недвижимости.
Также 52% опрошенных на приобретение недвижимости планируют взять кредит, а 31% респондентов планируют покупку на личные накопления, 3% участников исследования отметили, что возьмут в долг у друзей или родственников.
Хотят купить жилье в Москве 22% опрошенных, еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург, 6% — Сочи, 4% — Краснодар, 3% — Новосибирск. По 2% респондентов желают приобрести недвижимость в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде, по 1% опрошенных выделили для себя Тюмень, Ростов-на-Дону или Уфу.
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