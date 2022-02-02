Банк «Открытие» получил за 2021 год 85 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» за 2021 год составила 85 млрд рублей, что на 3% превышает результат 2020 года. Такие данные отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета приводятся в релизе банка.

Операционный доход банка (до отчислений в резервы) достиг в 2021 году 165 млрд рублей (плюс 28% в годовом выражении) за счет роста регулярных банковских доходов. Чистый процентный доход составил 90 млрд рублей (плюс 42%) вследствие роста активов и опережающего роста процентных доходов (плюс 22%) в сравнении с процентными расходами (плюс 5%). «Высокая доля текущих средств клиентов в структуре фондирования банка (50%) обусловила сдержанный рост процентных расходов банка по итогам 2021 года», — поясняют в финучреждении. Чистый комиссионный доход вырос на 10% до 27 млрд рублей.

Операционные расходы составили 72 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 2020 годом в основном за счет повышения расходов на персонал и инвестиций в IT.

Активы банка выросли за год на 24% до 3,2 трлн рублей в основном за счет роста кредитного портфеля, доля которого по итогам года составила 58% активов.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2021 году увеличился на 20% и составил порядка 2,019 трлн рублей. В частности, корпоративный кредитный портфель вырос на 20% до 1,431 трлн, розничный — на 19% до 587 млрд рублей. Объем кредитов, выданных банком за 2021 год корпоративным клиентам и клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1,537 трлн рублей (плюс 14% год к году), розничным клиентам — 301 млрд (плюс 7%).

Портфель ценных бумаг банка увеличился на 9% до 733 млрд рублей.

Объем средств клиентов по итогам 2021 года вырос на 24% почти до 2,4 трлн рублей, в том числе юридических лиц — на 39% до 1,311 трлн, физических лиц — на 9% до 1,054 трлн, следует из релиза.

Регуляторный капитал банка за 12 месяцев увеличился на 11% и на 1 января 2022 года составил 376 млрд рублей. Как поясняется, фактором роста является финансовый результат банка.



Норматив достаточности капитала Н1.0 находится у банка на уровне 13,6% по итогам 2021 года (14% по итогам 2020-го).