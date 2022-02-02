Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности

Власти РФ начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Научно-технического центра. В частности, речь идет о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также «механизмов, способствующих снижению морали в обществе».

По мнению авторов исследования, доминирование цифровых валют в метавселенных будет способствовать нарушению политических границ (поскольку налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж). Есть риски создания виртуальных магазинов, в том числе запрещенных веществ.

Проблемой могут стать и виртуальные аватары, считают в ГРЧЦ: их идентификация делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования: «Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций». Метавселенные также способствуют появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов», опасаются в ГРЧЦ. В Роскомнадзоре заявили, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».

Первой компанией, которая заявила о начале работы над созданием метавселенной, стал Facebook: в июле 2021 года он начал набирать команду, а в октябре головной холдинг сменил название на Meta Platforms. В РФ о планах создать метавселенную заявлял разработчик игр MyTona. Источники на IT-рынке связывают обсуждение регулирования в метавселенных с заявлениями Владимира Путина: в ноябре 2021 года на Artificial Intelligence Journey 2021 он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».

Отдельного регулирования метавселенных пока нет нигде в мире, но в некоторых странах власти уже отмечают необходимость усиления контроля. При этом мнения экспертов о том, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным, расходятся. «Ни одна система кибербезопасности не сможет предотвратить все риски для пользователей. Представляется разумной разработка отдельного законопроекта о метавселенных», — указывает юрист АБ Criminal Defense Даниил Горьков. Сейчас законодательство не может гарантировать защиту от правонарушений в метавселенной хотя бы потому, что в нем нет понятий, разъясняющих это явление, утверждает управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев.

Потенциальные проблемы взаимодействия с метавселенными преувеличены, считает президент группы E Terra Media (работает в области гейминга и киберспорта) Наталья Чайковская: «Но участникам рынка все же нужно будет провести определенный объем работы для внедрения отдельных регулирующих инструментов».